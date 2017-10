Angelo Ruggero quer trazer 400 paraguaios em 2018 e mais 400 uruguaios Tadeu Vilani / Agencia RBS

Essa vai para quem ainda subestima as redes sociais como fonte de ideias para o negócio. O escritório de Porto Alegre está ganhando importância na estrutura nacional da Forma Turismo com a busca de clientes estrangeiros, ideia gerada a partir da repercussão das suas redes com pessoas de fora do Brasil. Em especial, com os paraguaios.

A empresa trabalha com turismo de jovens em época de formatura escolar. A unidade gaúcha está trazendo paraguaios para o Brasil. São jovens entre 13 e 17 anos e o principal destino é Porto Seguro, na Bahia.

Responsável pelo escritório de Porto Alegre, Angelo Rugero conta que o tipo de público da empresa exige um investimento forte em ações de redes sociais. Os vídeos produzidos nas viagens são as maiores apostas. As publicações se espalharam e a empresa começou a receber sondagens de estudantes do Paraguai.

— Então, iniciamos um trabalho para entender o consumidor do Paraguai. Fazemos parcerias locais e trouxemos um grupo que foi nosso teste para observarmos o comportamento e as necessidades destes clientes — explica Ruggero.

O escritório de Porto Alegre embarca de 3,5 mil a 4 mil estudantes em viagens de turismo por ano. Em 2018, mais 400 paraguaios devem se somar a estes números.

E não parou neste país. A Forma Turismo antecipa que está entrando também no Uruguai com um parceiro local. Então, o ano que vem deve acrescentar também outros 400 uruguaios aos números do escritório gaúcho. Toda a operação é feita por aqui, desde o embarque até a hospedagem.

Ouça entrevista de Angelo Ruggero ao programa Acerto de Contas, na Rádio Gaúcha: