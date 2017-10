Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia.

FGV divulga o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S Q3)

Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realiza a ​solenidade de posse da nova Diretoria eleita para a gestão 2017/2019. O evento ocorrerá às 20h, na Associação Leopoldina Juvenil - Rua Marquês do Herval, nº 280, em Porto Alegre. Assumirá a presidência o engenheiro Aquiles Dal Molin Júnior, da Engenhosul Obras, no lugar de Ricardo Antunes Sessegolo, da Goldsztein Administração e Incorporações.

McDonald's abre 260 vagas para PCD's em todo Brasil. No Rio Grande do Sul, serão 51 pessoas selecionados em parceria com a ManpowerGroup. É preciso cadastrar o currículo no site www.vagasmanpower.com.br.

Souza Cruz abre processos de seleção para 30 vagas de estágio. Candidatos devem ter previsão de formatura entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Há vagas em Santa Cruz do Sul (RS) e Cachoeirinha (RS). As inscrições estão abertas até 3 de novembro, pelo site da Souza Cruz.