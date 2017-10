Aneel avalia mudança no cálculo da bandeira tarifária. Cogita colocar o nível de reservatório de usinas na metodologia.

Diretoria da agência também decide sobre transferência de projeto no RS da Eletrosul para a Shangai Eletric. Leia mais: Transferência de projeto bilionário de energia no RS para empresa chinesa entra na pauta da Aneel

Começa reunião do Comitê de Política Monetária. Banco Central divulga amanhã decisão sobre a taxa de juros Selic. Expectativa de corte para 7,5% ao ano, menor patamar em quatro anos.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulga os resultados de outubro da Intenção de Consumo das Famílias.

Fundação de Economia e Estatística (FEE) lança o Monitor da Economia Gaúcha. A ferramenta consolida e sistematiza indicadores conjunturais da economia do Rio Grande do Sul. As variáveis estão categorizadas em cinco dimensões da economia gaúcha: nível de atividade; mercado de trabalho; indicadores de confiança; inadimplência e crédito; inflação e nível de preços.