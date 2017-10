Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a agosto de 2017. É uma prévia do PIB.

IBGE divulga primeiro módulo temático da PNADC - Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2016.

A pesquisa traz informações sobre o mercado de trabalho relacionadas ao tamanho do empreendimento; ao registro no CNPJ; à participação em cooperativas de trabalho ou produção; turno de trabalho e associação à sindicato, com informações referentes a 2012-2016, para Brasil, grandes regiões e unidades da federação.