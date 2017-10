Começa nova sistemática de bloqueio de contas bancárias via Bacen Jud, para o pagamento de dívidas judiciais, alerta Gabriele Chimelo, sócia da Scalzilli Althaus Advogados. As varreduras serão feitas ao longo do dia, diferentemente do que ocorre hoje, quando o bloqueio é feito na virada da noite, no momento da compensação.

Divulgação da Carta de Conjuntura, da Fundação de Economia e Estatística. Destaques:

- A infância e a adolescência violadas: análise de casos de violação dos direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade das crianças e dos adolescentes gaúchos - Socióloga Carina Ribas Furstenau

- Taxa de juros: entre o efetivo e o esperado - Economista Bruno Paim

- Mudanças na Previdência Rural: impactos no RS

- Tendências de natalidade e da fecundidade no Brasil e no Rio Grande do Sul - 2003-2015

- O trabalho assalariado e o emprego doméstico entre as mulheres negras: uma avaliação do período 2005 a 2016

- Revisando o Pronaf

- Exportações, Mercado interno e Produção Industrial Brasileira

- O debate sobre o papel do estado na inovação tecnológica e o Rio Grande do Sul