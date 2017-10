Relatório Focus, do Banco Central, com previsões do mercado para a economia.

A 5ª Convenção da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV) será lançada no Palácio Piratini. Lançamento também da 2ª Convenção Centro do Rio Grande do Sul, realizada pelo Centro de Diretores Lojistas da região central do Estado. O evento será realizado de 20 a 22 de outubro em Santa Maria, com o tema “Varejo Além dos Limites - Faça a Conexão”.