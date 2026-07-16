Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Livre mercado?
Opinião

Tarifaço de Trump pune o Brasil pelo pecado de o Pix dar certo

Documento transforma vantagem brasileira em infração porque, para os EUA, competição boa é a que eles vencem

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS