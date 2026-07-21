Por que os jovens saíram dos partidos?

Entre 2010 e 2026, partidos brasileiros perderam quase um milhão e meio de filiados na faixa dos 16 aos 34 anos. master1305 / adobe.stock.com

O Estadão publicou hoje um editorial sobre a debandada dos jovens dos partidos políticos, e a melhor definição do texto não é do jornal. É de um dos jovens entrevistados na matéria, que chamou as legendas brasileiras de “cartórios”.

Só que a definição é generosa demais, porque o cartório atende. Cartório tem senha, tabela de preços na parede, horário de funcionamento certo e devolve um protocolo para o cidadão reclamar depois. Partido político, no Brasil, é um cartório que cobrou adiantado, fechou o guichê, não entregou o que você pediu e, mesmo assim, segue recebendo em dia.

Os números vêm de um levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da UnB, com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entre 2010 e 2026, as legendas perderam quase um milhão e meio de filiados na faixa dos 16 aos 34 anos. Queda de 54%. Só de 2022 para cá foram 419 mil. Um milhão e meio de pessoas foi embora e nenhum dos 30 partidos registrados no país ligou para perguntar por quê. Isso porque eles não precisam saber.

Vale parar um segundo e pensar no que um jovem ganha, concretamente, ao assinar uma ficha de filiação partidária neste país. Ele não escolhe o presidente da legenda, ele não vota em prévias — porque prévias aqui são mero folclore, acontecem uma vez a cada trocentos anos e viram notícia justamente porque raramente são respeitadas —, ele não opina na lista de candidatos, não decide um centavo do orçamento do partido e não tem instrumento nenhum para cobrar quem decide. O que ele ganha é o direito de constar numa planilha do TSE e de ser chamado de base em discurso de convenção.

É um contrato em que uma das partes entrega o nome e a outra não se compromete com nada. A geração que cancela assinatura de streaming em dois cliques olhou para esse contrato e fez a única coisa sensata: escolheu estar fora.

Sérgio Abranches descreve há anos em seus livros e artigos a oligarquização dos sistemas representativos ocidentais, com partidos que passaram a responder a grupos de pressão e financiadores em vez de responder a quem vota, e o resultado dessa tragédia é uma crise de renovação de lideranças. O diagnóstico vale para a Europa e para os Estados Unidos, mas a particularidade brasileira é que as nossas regras eleitorais fazem esse serviço com uma eficiência quase artesanal.

E não tem lado nessa história. O jovem de esquerda que tenta criar espaço no PT encontra exatamente o mesmo muro que o de direita que tenta fazer o mesmo no PL.

Um dado explica o desenho inteiro: na eleição de 2022, dos 513 deputados federais eleitos, menos de 30 tiveram votos suficientes para bater sozinhos o quociente eleitoral. Menos de 6% da Câmara. Em 2010 eram 36, em 2014 foram 35, a curva só desce. Todos os outros entraram carregados pela votação da sigla.

Quer dizer que nem o deputado se elege por conta própria. A cadeira pertence ao partido, o parlamentar é o inquilino. E quando a vaga é da legenda, a lealdade também é. A palavra representação sugere que o eleito depende do eleitor, mas no peculiar arranjo brasileiro, ele depende de quem monta a chapa.

E o dinheiro fecha o circuito todo. Os partidos têm à disposição neste ano eleitoral cerca de R$ 6,3 bilhões de recurso público, somando fundo eleitoral e fundo partidário. A partilha está na lei: 48% pelo tamanho da bancada na Câmara, 35% pela representação no Senado, 15% para quem passou na cláusula de desempenho e 2% divididos igualmente entre os 30 registrados. Fazendo a conta, 98% do dinheiro é distribuído pelo resultado da eleição anterior. Nada, absolutamente nada, depende de filiado, de mensalidade, de doação de base, de venda de chaveiro ou de qualquer coisa que um sujeito de 22 anos possa dar ou deixar de dar.

Os partidos brasileiros são financiados pelo próprio passado e administrados pela própria executiva. Uma organização montada assim não tem motivo nenhum para abrir a porta, mesmo, porque abrir porta dá trabalho, cria disputa interna e ameaça quem já está sentado na cadeira boa desde a redemocratização.