O que eu não tive coragem de dizer aos tios da minha filha

Isadora e Pedro, tios de Laila, se mudam para a Alemanha depois de acompanharem os primeiros meses da nossa filha. Gabriel Wainer / Arquivo Pessoal

Minha filha é a pessoa mais sortuda do mundo. Consequentemente, eu e Victoria, minha esposa, mãe dela, também somos as pessoas mais sortudas do mundo.

Isso não é coisa que se diga em voz alta e nem que se escreva numa coluna de jornal, eu sei. Pouca coisa irrita mais do que ver alguém reconhecendo sua sorte e há quem diga que fazer isso é atrair inveja.

Acontece que a minha filha é a pessoa mais sortuda do mundo. Ela nasceu de pais que a desejaram muito, por muito tempo. Mas não só isso.

Ela tem a sorte de ter quatro avós que já me anteciparam: vão mimar a Laila, vão estragá-la, vão repassar dinheiro escondido – talvez não mais em cédulas, como fazia minha avó Ieda, mas num eventual Pix escondido de mim –, vão realizar todas as suas vontades e, o mais preocupante: vão buscá-la na minha casa às sextas-feiras e devolvê-la, quando muito, no domingo.

Ela também tem a sorte de ter quatro tios que eu gostaria de ter tido. Meu irmão, Pedro, que vive em Lisboa com a sua esposa, Marina, parece ter nascido para o ofício de tio. Desde que me lembro, meu irmão, mais do que vontade de ser pai, sempre teve vontade de ser tio. Talvez pela referência de tio que nós tivemos do irmão do meu pai, Enio Lindenbaum, provavelmente a pessoa mais amorosa que nós conhecemos. Quando soube que Victoria estava grávida, Pedro passou mal, quase desmaiou, e passou a contar o tempo pela data da próxima vinda ao Brasil. É o melhor tio do mundo.

Minha filha é a pessoa mais sortuda do mundo. Minha cunhada, Isadora, que é nutricionista pediátrica e doula, praticamente se mudou para a minha casa quando a Laila nasceu. O puerpério é uma luta diária e nada romântica, quem passou por ele sabe disso. Não consigo imaginar como teria sido esta casa naqueles primeiros meses sem a Isadora, que não só devota um amor incondicional a minha filha, desses que a gente até se emociona de ver, como ensinou a nós, pais de primeiríssima viagem, como se cuida de um bebê de poucos dias.

Hoje, Isadora e Neto, seu marido, estão de mudança para a Alemanha. Surgiu uma daquelas oportunidades profissionais para o meu cunhado que ninguém que os quer bem poderia sugerir que eles negassem. Foi a mesma coisa que aconteceu com meu irmão pouco antes da Victoria engravidar.

Queria que ficassem, mas não tive coragem de dizer isso em voz alta para nenhum dos dois. O que eles foram buscar é exatamente o que eu vou querer para a Laila daqui a vinte e poucos anos.

Escrevo esta coluna no instante em que Isadora e Neto acabaram de sair daqui de casa rumo à nova vida deles. Se reconhecer a sorte em voz alta atrai inveja, que atraia. Parte dela foi embora hoje para outro fuso horário e eu continuo dizendo a mesma coisa.