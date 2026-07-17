O cartório da torcida permitida

Quem disse que é proibido torcer pra Argentina? LUIS ROBAYO / AFP

Eu era apaixonado pelos filmes de Woody Allen, mas ele foi acusado de abusar da filha adotiva, acusação que duas investigações não sustentaram, e me aconselharam a não gostar mais dos filmes. Eu era fã de House of Cards, mas Kevin Spacey foi acusado de abuso sexual, absolvido em todos os julgamentos, e me aconselharam a não gostar da série. Cresci com Harry Potter, mas acusam J.K. Rowling de transfobia, então me aconselharam a devolver a infância. Nesta Copa, tentei torcer por Cabo Verde, estreante simpático, mas o capitão da seleção é investigado por uma denúncia de estupro na Nova Zelândia, e me aconselharam a procurar outro time.

Agora me avisam que não posso torcer pela Argentina na final de domingo, porque a torcida argentina é racista. Material existe. A música contra os jogadores franceses em 2022, o vídeo de Enzo Fernández repetindo o repertório em 2024, os gestos de macaco contra um streamer americano nesta Copa, sob investigação da FIFA. O diagnóstico é verdadeiro, o que me intriga é a pinça com que ele é aplicado.

Seguindo a mesma régua, a Espanha também está interditada, porque o ex-presidente da federação espanhola foi condenado por agressão sexual depois de beijar à força uma campeã do mundo diante das câmeras do planeta – isso sem contar o histórico racista contra Vini Jr.. A Inglaterra caiu na semifinal carregando a lembrança da própria torcida despejando injúrias raciais sobre os três jogadores negros que perderam pênaltis na decisão da Eurocopa. O Uruguai tem um centroavante histórico punido por injúria racial contra um adversário. O México coleciona multas da FIFA pelo grito homofóbico da arquibancada. A Argélia mantém homossexualidade no Código Penal. A França viu o presidente da própria federação cair em meio a acusações de assédio.

Aplicada com honestidade, a régua não deixa ninguém de pé.

A humanidade não passa no teste que a patrulha aplica aos outros. Se cada obra exige um autor imaculado e cada seleção exige uma torcida sem um único racista, o cinema vira auditoria, a estante vira inventário e o futebol vira tribunal com bandeirinha. Condenar o racismo e a violência é obrigação de todos, e este espaço já o fez sem cerimônia. Transformar a condenação em alvará de torcida, decidindo por decreto quem pode vibrar com o quê, é outra atividade. A régua moral da correção só mede o que está do outro lado da rua, nunca o próprio quintal, o próprio clube, o próprio partido.