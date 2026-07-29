O analfabeto digital não é só o tio do WhatsApp

Advogados do Internacional usaram áudio de perfil de paródia como prova no STJD. STJD / Reprodução

Um escritório de advocacia com 19 anos de serviços prestados ao Internacional levou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na terça-feira (28), um áudio que apresentou como sendo a conversa da cabine do VAR no Inter e Cruzeiro. A gravação tinha saído de um perfil de humor do Instagram que imita árbitro de vídeo e informa, na própria descrição, que tudo ali é paródia. A auditora Aline Gonçalves perguntou de onde vinha aquilo, o advogado Rogério Pastl admitiu que não sabia, pediu a retirada da prova, e o clube reconheceu o que chamou de “fatalidade” em nota.

A piada correu rápido e tem um formato conhecido. Advogado caro passando vergonha, o profissional que deveria saber e não sabia. Só que o riso tem um efeito colateral, porque ele também serve para colocar o problema bem longe de quem está rindo.

A internet construiu uma figura muito conveniente nos últimos anos: aquele parente mais velho que reencaminha corrente, acredita em foto montada, manda bom dia com girassol e assina embaixo de qualquer áudio. Enquanto o "iletramento" digital tiver a cara deste senhor, o resto da população pode seguir achando que está imune.

A sessão de terça-feira mostrou o preço dessa crença. Ninguém ali era um idoso com dificuldades tecnológicas, ninguém estava com pressa de repassar áudio em grupo de família, ninguém era — em teoria — desinformado. Era uma banca de advogados importantes, com prazo, cliente grande e obrigação profissional de verificar a origem daquilo que apresenta em plenário. E aparentemente ninguém abriu o perfil que tinha publicado o arquivo.

Conferir procedência não é habilidade acadêmica. Não se aprende em faculdade de direito e não se perde por falta de escola. É hábito. Mas é um hábito que aparentemente ninguém ensina neste país.

Agora, a outra ponta da corda. O Indicador de Alfabetismo Funcional mais recente, com dados de 2024, mostra que 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, o mesmo patamar de 2018. Outros 36% estão no nível elementar, que significa atravessar um texto de tamanho médio com dificuldade. Somando as duas faixas, quase dois terços do país têm trabalho para chegar ao fim de um parágrafo comprido.

A pessoa que não atravessa esse parágrafo e o advogado que atravessa mil por semana falharam exatamente no mesmo ponto, por motivos opostos. Uma não tem a ferramenta, o outro tinha e não usou.

A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto. Em 4 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores escolhem presidente, governador, senador e deputado. O TSE já escreveu a regra, e ela é razoável. Conteúdo de campanha feito com inteligência artificial precisa vir rotulado, deepfake está proibido mesmo com aviso, e nas 72 horas anteriores à votação nenhum conteúdo sintético novo com voz ou imagem de candidato pode ir ao ar.

Toda essa regulação mira o produtor. Nenhuma linha dela mira o receptor. A regra obriga quem fabrica a avisar, e não cria, em ninguém, a capacidade de perceber quando o aviso não veio. Quem vai descumprir isso em outubro vai descumprir porque calculou que compensava.

O arranjo, no fim, entregou a tarefa de duvidar justamente à parcela da população menos equipada para exercê-la, e não mandou nenhuma ferramenta junto. Se uma banca de advogados experientes não checou uma prova que ia usar diante de auditores da maior corte esportiva do país, a expectativa depositada sobre um eleitor sozinho, às onze da noite, com o celular na mão e o sono chegando, é francamente cômica.

E eu não estou dizendo que as pessoas são burras. Estou dizendo o contrário. A falsificação de terça-feira, mesmo capenga, enganou gente treinada. A de outubro vai estar melhor, porque vai ter equipe, teste, retorno de audiência e dinheiro por trás.