Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Farelos
Opinião

Flávio Bolsonaro promete cashback no Bolsa-Família

Pré-candidato que atacava transferência de renda agora embala benefício com celular, cashback e discurso voltado às mulheres

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS