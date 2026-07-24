A melhor parte desta profissão

Carta de leitor que destaca Proust e críticas literárias. Fraga/Reprodução / Zero Hora

Escrevi semana passada sobre a separação da obra do artista. Woody Allen, Kevin Spacey, J.K. Rowling, o capitão de Cabo Verde. Achei que tinha dito o que tinha para dizer e passei para o assunto seguinte. Dias depois, chegou este e-mail de Luiz Felipe Gomes, que aos 85 anos resolveu me apresentar o Proust de Contre Sainte-Beuve.

“Prezado Gabriel,

Caso você tenha lido Contre Sainte-Beuve, não siga adiante na leitura desta mensagem, porque o que nela se contém diz respeito a esse ensaio de Proust, que tudo tem a ver com sua ótima crônica de hoje.

Na época em que foi redigido ainda imperava na crítica literária o pensamento de Sainte-Beuve, que considerava indispensável para entender e apreciar a obra de arte conhecer seu autor. O crítico não podia dissociar a obra do criador. Daí a dificuldade posta ao livre desfrute do gozo da arte, face a defeitos de caráter do artista. Ou seja, o diletante, por levar em consideração, como você fala, a propalada conduta incestuosa de Woody Allen, os abusos sexuais de Kevin Spacey, a transfobia de J. K. Rowling ou a violência sexual do capitão do time de Cabo Verde, fica num dilema resultante do confronto entre o talento e mesmo a genialidade do artista e fatos depreciativos de sua vida pessoal, vícios e até mesmo crimes.

Proust, felizmente, vence o tormentoso dilema e nos ensina que a obra de arte, seja do gênero que for, deve ser apreciada por si mesma, pelos elementos que a compõem, independentemente do perfil moral de quem a elaborou. Nem sempre o artista é como Verdi, um exemplo de patriota e de bom caráter; pode ser também como Wagner, pessoa de conduta em vários pontos discutíveis. Isso não é empecilho, porém, para assistirmos com o mesmo enlevo às óperas "Rigoletto" e "Tristão e Isolda".

Perdoe-me pelo alongado do texto, mas é que este é um tema que mexe comigo e que nunca havia abordado nos meus oitenta e cinco anos. Com admiração, Luiz Felipe Gomes.”

Cheguei lá pelo caminho rasteiro, mostrando que a régua não deixa ninguém de pé. Luiz Felipe chegou pelo caminho alto, o de quem dispensa a régua. Proust não precisou provar que o juiz também tem passado.

Mas o que me pegou foi outra coisa. Escrever coluna é despachar texto para o escuro e quase nunca saber onde ele aterrissa. Nos últimos anos, muito do que volta é insulto, print recortado, gente que leu o título e decidiu o resto. A gente se acostuma, e ao se acostumar corre o risco de escrever meio encolhido, prevendo sempre o pior leitor possível.

Aí aparece um senhor de 85 anos que leu com atenção, pensou junto, trouxe Proust, Verdi e Wagner para a mesa e ainda pediu desculpas pelo tamanho do texto. Não quer nada em troca, não cobra resposta. Só dividiu com um desconhecido uma ideia que carregava há décadas sem nunca ter escrito sobre ela.