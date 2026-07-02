A diretora que precisa que o Brasil trabalhe no sábado dela

Fala de diretora da Fiesp sobre PEC 6x1 repercute em meio à paralisação do projeto no Senado há mais de um mês. TV Senado / Reprodução

Antigamente, as pessoas tinham vergonha de ser burras em público. Não era virtude, era freio, mas funcionava. A pessoa escrevia o discurso, relia, mostrava a um colega, e em algum ponto do trajeto alguém dizia: talvez seja melhor não. Pois a diretora jurídica da Fiesp, Luciana Nunes Freire, certamente percorreu o trajeto inteiro. Escreveu um discurso, se preparou, subiu à tribuna do Senado e ninguém, em nenhuma etapa, achou que havia problema no que ela ia dizer.

O que ela disse, em audiência pública sobre a PEC que acaba com a escala 6x1, foi isto: "Eu trabalho cinco por dois e, aos sábados, assim como qualquer mulher neste plenário, vou ao salão de cabeleireiro. Vai estar fechado aos sábados para nos atender?". Mas não foi o suficiente, é claro. Ela ainda emendou o argumento com os domingos, em que abastece o supermercado e compra o remédio da mãe. "Vai estar tudo fechado para mim? É certo isso?"

Reparemos no mecanismo, porque ele é precioso. A diretora que trabalha cinco dias e descansa dois foi ao Senado defender que milhões de brasileiros sigam trabalhando seis e descansando um, para que o fim de semana dela funcione. Ela não escondeu o raciocínio em momento algum, pelo contrário, apresentou-o como argumento. É o sábado dela que precisa de cabeleireira. É o domingo dela que precisa de caixa de supermercado. É a mãe dela que precisa de balconista de farmácia. O descanso dela, que trabalha 5x2, é sustentado pelo não descanso de todo o resto, que trabalha 6x1, e ela descreveu essa engrenagem com a naturalidade de quem comenta o clima.

Sem querer, fez a defesa mais eficiente da PEC que o plenário ouviu naquela tarde.

Há ainda o detalhe técnico, que numa diretora jurídica pesa dobrado. A PEC não fecha salão, farmácia nem supermercado. Reduz a jornada de 44 para 40 horas, garante dois dias de descanso sem corte de salário e prevê escalas de revezamento para o que não pode parar. O comércio segue abrindo, quem atende é que se reveza. Se a advogada-chefe do maior lobby industrial do país foi combater um texto que não leu, temos um problema. Se leu e preferiu distorcer, temos um problema maior.

O irônico é que existem argumentos sérios contra a PEC, e estavam na mesma sala. O Ipea estima um impacto de 7,8% nos custos do trabalho. Existe um debate legítimo sobre produtividade, sobre informalidade, sobre as pequenas empresas – como o salão de cabeleireiro do bairro que a advogada deve frequentar –, que não tem gordura para absorver nada. O presidente da Fecomércio fez esse debate com números e argumentos sérios, mas ninguém vai lembrar. A fala da moça engoliu a audiência inteira, e quem é contra a PEC deveria estar hoje mais irritado com a diretora da Fiesp do que a deputada Erika Hilton, que ganhou o dia sem precisar trabalhar em nenhuma escala.

Enquanto isso, a PEC está há mais de um mês parada na mesa de Davi Alcolumbre. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, pediu que a votação fique para depois da eleição de outubro. Pela conta da própria Fiesp, 30% dos 45 milhões de trabalhadores formais do país estão na 6x1. São 13,5 milhões de pessoas esperando o Senado decidir se decide, enquanto o debate sobre a vida delas vira um corte de trinta segundos constrangedores no Instagram.