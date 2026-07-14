A carta que ungiu Haddad em 2018 e a carta que Moraes proibiu em 2026

Suspensão de visitas dura toda a campanha eleitoral; Moraes vê descumprimento de restrição imposta ao ex-presidente. Evaristo Sa / AFP

Uma folha de papel lida em voz alta custou noventa dias de porta fechada. Alexandre de Moraes suspendeu as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai depois que o senador leu, numa transmissão ao vivo, uma carta em que o ex-presidente pede união em torno da pré-candidatura do filho e o apresenta como seu porta-voz. Para o ministro, a leitura contornou a proibição de Bolsonaro se comunicar com o público por intermédio de terceiros. O vídeo foi despachado ao procurador-geral eleitoral, e a defesa ganhou 48 horas para explicar o que o preso sabia. Os noventa dias vencem em 11 de outubro. O primeiro turno é dia 4. Pai e filho atravessarão a campanha inteira sem se ver por decisão de um homem só.

O Brasil já assistiu a uma carta de preso decidir os rumos de uma eleição, e daquela vez ninguém pagou nada por ela. A mensagem em que Lula desistia da disputa e apresentava Haddad ao país foi lida por um advogado do PT na porta da Polícia Federal de Curitiba, em setembro de 2018, com a promessa de que "Haddad será Lula para milhões de brasileiros". Os registros da própria PF contam o resto: Haddad fez 21 visitas entre maio e outubro, cerca de 400 horas de conversa, sempre munido de procuração de advogado — ele, que jamais atuou nos processos do cliente. A campanha presidencial do PT funcionou com o candidato original despachando da carceragem, à luz do dia, com a Justiça olhando. Ninguém perdeu o direito de entrar. Ninguém precisou dar explicação em prazo de 48 horas.

Mordaça existiu também em 2018, mas caiu sobre outro alvo. Luiz Fux derrubou a autorização de Lewandowski e proibiu a Folha de entrevistar o preso Lula, alegando risco de "desinformação" às vésperas do voto. Ficou de pé um arranjo que a gente ainda não parou para admirar como merece: o repórter não podia entrar na cela, mas o estrategista de campanha podia. O tribunal decidiu quem falava e quem calava, e ninguém no tribunal achou que isso fosse assunto para o tribunal explicar.

Antes que a militância levante da cadeira, registro: o fundamento contra Bolsonaro existe. Ele foi condenado por atentar contra a democracia e já tinha usado um filho para driblar cautelares. Foi um episódio desses, em agosto de 2025, que ajudou a levá-lo à prisão domiciliar. Moraes não inventou a reincidência. O que segue sem existir, oito anos e dois presidentes presos depois, é a lei. Nenhuma norma diz o que pode e o que não pode o condenado que continua sendo o centro gravitacional de uma eleição. E o Supremo aprendeu a gostar desse silêncio do legislador, porque silêncio, por lá, vira competência. Onde não há lei, há um impoluto relator com poderes imperiais.

César atravessou o Rubicão uma vez, com um exército e a consciência de que cometia um crime. O nosso Supremo atravessa o Rubicão semanalmente por despacho, eventualmente em regime de plantão, e volta para casa convencido de que salvou a República no caminho. Atravessou tantas vezes que já não se lembra de que lado fica Roma. Em 2018, calou o jornal e liberou a carta. Em 2026, pune a carta e corta a visita. Soberano é quem decide sobre a exceção, e há oito anos a exceção brasileira tem endereço fixo na Praça dos Três Poderes.

Quem aplaude a medida contra Bolsonaro aplaude também a ferramenta, e ferramenta não tem ideologia. Ela serve à mão que a segurar na próxima eleição, contra o réu que estiver disponível.