Voltei ao trabalho para descansar

Antes de voltar à redação, passei 20 dias no expediente sem ponto, sem pausa e sem prazo de entrega. Gabriel Wainer / Arquivo pessoal

Voltei à redação hoje com cheiro de bebê e uma olheira que nenhum filtro resolve. E, juro pela minha sanidade, foi um alívio.

Não porque eu não amasse os últimos vinte dias. Amei cada um deles do jeito desorganizado com que a gente ama algumas coisas que fogem do nosso controle. Mas existe uma fraude embutida na palavra "licença". Licença soa a férias, a descanso, a uma pausa generosa que o Estado e a empresa concedem ao trabalhador comovido. Mentira pura. Licença-paternidade é a única folga do mundo em que você sai mais cansado do que entrou. Voltar a escrever sobre o Supremo, sobre Brasília, sobre o circo de sempre, é praticamente um spa perto de uma noite de cólica.

E aqui vai a primeira confissão profissional: passei vinte dias descobrindo que o meu trabalho de verdade não tem expediente, não tem ponto, não tem aquele cafezinho às três da tarde em que a gente finge que está pensando na próxima coluna. O trabalho de verdade acorda para mamar às duas da manhã, chora aos berros às quatro, mama de novo às cinco e exige, no meio disso tudo, aproximadamente cinco trocas de fralda.

Mas a parte que ninguém te avisa antes, pai, é outra. A licença, no fundo, não é sobre o bebê, ela é sobre a mãe.

O recém-nascido, por mais que ocupe o centro de tudo, ainda dorme boa parte do dia. Quem não dorme é a mãe, remontando o corpo no susto do puerpério enquanto o resto do mundo já voltou ao normal e decidiu que estava tudo resolvido. Meu lugar nesses vinte dias não foi o do espectador comovido que aparece para o colo bonito e some na hora da fralda. Era acordar na madrugada pela mesma razão que a Victoria, minha esposa e mãe da minha filha, dividindo o turno e não o aplauso. Sem plateia, sem mérito a recolher. Foi a coisa mais parecida com gente adulta que eu já fiz.

MAIS GABRIEL WAINER Uma filha desorganiza o cinismo

Por isso é que vinte dias é pouco – e olha que eu amo o que faço. Volto feliz às páginas da Zero Hora e de GZH e ao microfone da Gaúcha, do RivoNews e do RivoTalks. Volto com saudade da pauta, volto querendo brigar de novo com a semana. Mas a conta de um recém-nascido não fecha em vinte dias. Quando você finalmente começa a decorar o ritmo do sono, a logística da amamentação, o idioma secreto do choro, bate o relógio e te mandam de volta ao mundo dos adultos que insistem em complicar o que já é difícil. A criança não respeita o prazo de licença. Ela só chega, e fica.

Paternidade é a coisa mais deliciosa e mais brutal que já me aconteceu, com frequência na mesma hora e no mesmo colo. Eu amo de uma forma avassaladora a minha filha, que sequer reconhece ainda o mundo em que a enfiaram. Quem vive comentando o noticiário se acostuma a achar que entende de tudo, que já viu o bastante para não se espantar com mais nada. Aí chega um pacote de bochechas com a sua cara e te lembra, sem a menor cerimônia, do tamanho exato da sua arrogância.

E é por isso que voltar ao trabalho tem um quê de privilégio escandaloso. Porque agora, sejamos honestos, eu finalmente vou poder descansar um pouquinho.