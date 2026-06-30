Tem um país que ainda acredita no Brasil, e não é o Brasil

Bangladesh olha para a camisa amarela e enxerga esperança e ascensão. Samakal / Reprodução

A mais de 15 mil quilômetros do Maracanã, num país que nunca pisou em uma Copa e tem o críquete como esporte nacional, existe um prédio inteiro pintado de verde e amarelo e um muro com a cara do Neymar. É Bangladesh: 170 milhões de habitantes, 181º no ranking da Fifa e ainda processando uma guerra de independência da época em que o Brasil era tricampeão. E, mesmo assim, a cada quatro anos, desperta por lá a maior torcida brasileira do planeta fora do Brasil. A nossa embaixada em Dhaka fala em até 100 milhões de pessoas torcendo pela seleção. É um número que ninguém audita, mas que ninguém precisa auditar para entender o tamanho do que está acontecendo, basta ver as imagens que chegam de lá.

A explicação não é folclórica, é histórica, e isso muda tudo. A paixão nasce nos anos 1970, quando a televisão se espalha pelo mundo no exato momento em que Bangladesh estava nascendo: recém-separado do Paquistão, muito, mas muito pobre, saindo de uma guerra em 1971. E lá longe, na periferia oposta do mundo, tinha um sujeito chamado Pelé, filho de um país igualmente pobre e periférico, ganhando de todo mundo. Para uma nação que tinha acabado de se inventar no sangue, aquilo não chegava como esporte, chegava como prova de conceito: dava pra ser pobre e ser o melhor do planeta ao mesmo tempo. A biografia do Pelé acabou entrando nos livros das escolas primárias de lá, então a criançada aprendia quem era o rei do futebol antes mesmo de ver um jogo da seleção. O Brasil virou, para eles, uma ideia antes de ser um time.

A segunda maior torcida do país é argentina, e o motivo também é histórico. A primeira Copa que Bangladesh viu de verdade, em cores, foi a de 1986. Milhões assistiram juntos, na TV estatal, a um baixinho argentino eliminar a Inglaterra com a Mão de Deus. Para quem passou quase dois séculos debaixo do domínio britânico, ver um sul-americano humilhar a Inglaterra na raça e na malandragem teve um gosto que ia muito além das quartas de final. Maradona, aliás, descreveu o próprio gol como um troco parcial pela Guerra das Malvinas. A torcida de Bangladesh se dividiu ali, entre a camisa amarela e a azul-e-branca, e não se dividiu por estética. Se dividiu por geopolítica afetiva. Dois ícones que serviam para a mesma coisa: provar que o sul pode ganhar do norte.

Convém não embrulhar isso apenas em fofura. A paixão importada tem peso e cobra caro. Já houve confusão entre torcedores de Brasil e Argentina que precisou de polícia, e na Copa de 2022 chegaram a morrer 23 pessoas no país por causa de um futebol que não é o futebol deles — eletrocutadas pendurando bandeiras, infartadas diante do jogo, mortas em brigas de torcida. Há uma intensidade ali que não é decorativa. É a de quem adotou um país inteiro como espelho e leva o espelho a sério.

E o espelho é a parte que interessa. Porque o que Bangladesh adora não é exatamente o Brasil. É um Brasil específico, meio congelado no tempo, o Brasil do Pelé, da alegria, da superação, o país pobre que vencia as potências no gramado e devolvia ao sul global um pouco de orgulho emprestado. Esse Brasil sobrevive lá, independentemente do resultado, esteja a seleção bem ou mal, porque nunca foi sobre placar, sempre foi sobre uma promessa.

A ironia aqui, portanto, fica por nossa conta. Bangladesh guarda intacta uma versão do Brasil que o próprio Brasil anda com dificuldade de lembrar que existiu. Eles olham para a camisa amarela e enxergam esperança, ascensão, um país que deu certo contra todas as probabilidades. Nós olhamos para a mesma camisa e, nos últimos anos, gastamos energia decidindo de que lado político ela ficava. Eles a vestiram como bandeira de superação enquanto a gente a transformou em senha de tribo, em fantasia de manifestação, em motivo de constrangimento ou de orgulho conforme o grupo de WhatsApp.

Não é que eles estejam certos e nós errados. É que eles estão olhando para um objeto e nós para outro, com o mesmo nome. O Brasil que mora em Dhaka é uma fotografia antiga, idealizada, que ignora convenientemente tudo o que veio depois do tricampeonato. Mas talvez valha menos corrigir a fotografia deles do que perguntar por que a nossa ficou tão difícil de revelar. Do outro lado do mundo, milhões de pessoas que nunca pisaram aqui continuam nos enxergando como sinônimo de alegria e de vitória do mais fraco contra o mais forte.