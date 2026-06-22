O país foi acordado por uma senha que ninguém trocou

Alerta falso foi disparado para oito estados e o Distrito Federal. X @bicmuller / Reprodução

Foi mais ou menos isso que o Brasil recebeu na madrugada de sábado. Enquanto o país ainda comemorava o 3 a 0 sobre o Haiti, com a fé renovada de quem acha que dessa vez vai, milhões de celulares em oito estados e no Distrito Federal dispararam aquele alarme que não pede licença — o som reservado para enchente, deslizamento, tragédia — o que rompe o modo silencioso porque foi feito para salvar a sua vida. E a mensagem, em letra de fim de mundo, trazia uma palavra só: misantropia.

É uma palavra bonita, no sentido de bem talhada. Vem do grego e quer dizer aversão, desprezo, ódio à humanidade. O tipo de palavra que manda um país inteiro ao dicionário à uma da manhã, que foi exatamente o que aconteceu.

Só que a literatura já nos avisou, faz mais de três séculos, que o misantropo carrega um defeito de fábrica. Molière escreveu sobre isso em uma comédia inteira, em 1666, chamada justamente O Misantropo. O personagem, Alceste, despreza a falsidade dos homens e a bajulação dos salões, e jura que vai embora para um deserto, longe de todos. E nunca vai. Porque a revolta dele contra a humanidade é, ela mesma, uma vaidade. O misantropo de Molière não quer fugir do mundo, ele quer que o mundo repare no seu nojo.

Pois o nosso misantropo da madrugada é da mesma linhagem. O perfil que se apresentou como autor — autoria que a Polícia Federal ainda apura, vale dizer — deu entrevista, contou que fez aquilo por tédio e antipatia depois do jogo, e que escolheu a palavra de propósito, porque sabia que o Brasil ia correr ao Google. Ou seja: o sujeito que diz odiar a humanidade precisou da humanidade inteira como plateia. Depois filmou os bastidores, postou, e no meio do gesto acabou expondo o próprio nome e o perfil de edição de vídeo. Uma misantropia que pede curtida. Tanto que, nos cantos especializados da internet, o gesto virou piada — chamaram de larping, de script kid. Alceste de terceira, com sirene.

E aqui a gente podia ficar a tarde toda discutindo o menino. Mas o menino é o detalhe. O escândalo é a porta.

Porque a parte que não é literatura é constrangedora. Segundo o relato do próprio suspeito, ele derrubou o sistema nacional de alerta de desastres com três banalidades: credenciais vazadas e antigas de servidores que não trocavam a senha havia anos, nenhuma verificação em duas etapas e um teste de segurança que perguntava quanto é dois mais dois. Traduzindo para o português offline: o muro que protege o alarme que deveria avisar a próxima enchente do Rio Grande do Sul ou o próximo deslizamento de Petrópolis é uma continha de primeira série.

Foi por uma fresta parecida — credencial frouxa, sistema sem blindagem, descuido tratado como detalhe — que o hacker de Araraquara, em 2023, entrou no sistema do Conselho Nacional de Justiça e plantou, lá dentro, um mandado de prisão falso contra um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O coração eletrônico da Justiça brasileira aberto como porteira de sítio. Mudou o sistema e mudou o personagem, mas a fragilidade é exatamente a mesma.

Então são duas misantropias nesta história, e elas não têm o mesmo tamanho. A do menino é a barulhenta: pose, tédio, literatura mal digerida, um adolescente brincando de fim do mundo enquanto o país comemorava futebol. A do Estado é silenciosa e muito pior. É a de quem tem a responsabilidade de avisar 30 milhões de pessoas de uma tragédia e não se deu ao trabalho de trocar uma senha. Existe um desprezo pela humanidade que não grita na madrugada. Que não precisa de palavra grega nem de sirene. Ele só deixa a porta destrancada e vai dormir.