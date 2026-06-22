Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Alarme falso
Opinião

O país foi acordado por uma senha que ninguém trocou

Não existe misantropo mais vaidoso do que o que precisa de 30 milhões de pessoas para anunciar que detesta a humanidade

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS