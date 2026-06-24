O escocês de saia e a gente de chinelo

Apesar do futebol brasileiro ter raízes escocesas, o confronto em destaca diferenças culturais e institucionais entre os países. Jurandir Silveira / Agencia RBS

Tem um escocês, neste exato momento, vestindo uma saia de lã grossa para encarar os trinta e tantos graus de Miami. E, fiel à tradição, sem nada por baixo. O Brasil joga contra esse país hoje, e o placar, como quase sempre nesse confronto, é o de menos.

Fui olhar o histórico e parei numa cena de 1982, em Sevilha. Não nos gols, que não são a minha praia, mas no calor. Um dos jogadores escoceses contou, anos depois, que durante a execução dos hinos o suor escorria deles aos potes, aí ele olhou para a fila brasileira ao lado e não havia uma única gota numa única testa. A frase é deles, não nossa, o que a torna ainda melhor. Em Miami, debaixo do mesmo sol, a história tem tudo para se repetir. Enquanto eles derretem, a gente joga como quem nasceu naquilo. Porque nasceu.

Mas aqui entra a parte que quase ninguém conta, e que é deliciosa. Os escoceses não são só os nossos adversários de hoje. São, em boa parte, os nossos professores. A própria ideia de tocar a bola em vez de chutar para a frente e sair correndo atrás nasceu lá. Foi na Escócia que se inventou o jogo de passes, e foram escoceses que o trouxeram para cá. Um deles, Archie McLean, técnico têxtil de Paisley, desembarcou em São Paulo em 1912 para ficar seis meses e ficou quase quarenta anos, jogando aquele futebol de toques curtos que os brasileiros olharam, acharam novidade e batizaram de tabelinha.

O "pai do futebol", Charles Miller, era um engenheiro ferroviário escocês. E há quem sustente, com mais lógica do que documento, que a primeira pelada em solo brasileiro não foi de Miller em São Paulo, mas de outro escocês, Thomas Donohoe, num terreno ao lado da fábrica de tecidos de Bangu, meses antes. A disputa nunca foi resolvida, e tem estátua dele dos dois lados do Atlântico para provar.

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Repare no que a gente fez com a herança. Eles entregaram a gramática, a gente escreveu a poesia. Pegaram um sistema disciplinado de passes curtos, coisa de operário sério e pontual, e transformaram em ginga, em jogo bonito, em algo que dá vontade de assistir mesmo quando se está perdendo. O nome que demos à jogada, tabelinha, vem de tabela, de esquema, de diagrama. Recebemos um diagrama e devolvemos uma dança. Se existe uma definição de ser brasileiro, talvez seja essa: a gente raramente inventa a regra, mas ninguém no mundo seduz uma regra como a gente.

E é aqui que entra a cachaça, que é muito superior ao uísque, e digo isso como quem pagou caro pela convicção. Não encosto numa garrafa de uísque desde um porre homérico que tomei numa idade em que eu sequer deveria estar bebendo. O uísque pede doze anos numa barrica, silêncio e a contemplação da própria mortalidade, e combina com um país onde o inverno também dura doze anos. A cachaça está pronta quando você estiver, e se bebe no sol, com limão e açúcar, enquanto alguém grita com a televisão. São duas teorias inteiras sobre o que fazer com o pouco tempo que a gente tem.

Não estou falando da bandeira, do hino ou do "país do futebol", coisas que, confesso, me dão um certo constrangimento. Estou falando do ser brasileiro, que é outra coisa. É a disposição para o calor humano onde o Norte gelado medica a solidão com antidepressivo. É a intimidade com o corpo e com o ridículo que faz a gente dançar mal sem pedir licença. É a capacidade de rir do absurdo em vez de se ajoelhar diante dele. Os próprios escoceses, que estão tomando Miami de assalto e ensinando a cidade a beber, entenderiam o argumento: a alegria também é uma forma de resistência.

O problema, e ele é enorme, é que a mesma genialidade que faz da gente uma companhia irresistível é a que transforma as nossas instituições numa gambiarra permanente. O improviso que salva o churrasco é o mesmo que afunda o orçamento. O jeitinho que encanta numa pessoa vira tragédia num Estado. A gente seduz a regra no futebol, mas seduz também na licitação, na fila do banco e no tribunal, e aí a graça acaba na hora.

Por isso preciso ser claro, porque a confusão é fácil e um tanto covarde. Eu trocaria as nossas instituições pelas escocesas sem pestanejar. Os tribunais previsíveis, a economia que não dá susto, o serviço público que aparece quando você precisa. Trocava amanhã de manhã. O que eu não trocaria, por nada, é o nosso jeito de estar no mundo. Querer o Brasil nas condições de um país desenvolvido é o exato avesso do complexo de vira-lata. O vira-lata despreza o povo, eu desprezo o que o país faz com o povo.