O condomínio dos Bolsonaro

Um homem é acusado em público pela própria madrasta de tê-la humilhado, maltratado e apunhalado, e a melhor resposta que encontra é vestir uma máscara de Neymar e avisar que hoje, dia de jogo, nada nem ninguém o aborrece. Flávio Bolsonaro não respondeu a nenhuma das acusações de Michelle. Respondeu ao Brasil e Escócia. O Brasil ganhou e a candidatura dele levou mais um gol em casa.
A briga tem endereço, e o endereço é o Ceará. O PL decidiu se aproximar de Ciro Gomes, hoje no PSDB e pré-candidato ao governo do estado, e Michelle não engoliu. Ciro, ela lembra, passou anos chamando a família de corrupta, de ladra de galinhas, e cunhou para os enteados o apelido de "ovos de serpentes nazistoides". Foi também, na conta dela, peça central no processo que deixou Jair inelegível. Aliar-se a esse homem, para Michelle, é trocar valor por pragmatismo, e ela prefere apoiar Eduardo Girão, do Novo.
Segundo Michelle, depois que ela manifestou sua insatisfação com a proximidade com Ciro Gomes, Flávio ligou para dizer que ela devia ficar fora das decisões do partido, que tinha "chegado ontem e não entendia nada de política". Dizer isso justamente para a mulher que boa parte do movimento trata como o ativo eleitoral mais valioso da família, fora o Jair, não é exatamente uma demonstração de inteligência, mas de onde nada se espera é de lá que não sai nada, mesmo.
Por baixo do barraco mora uma disputa banal, velha como a política, por cadeiras. No Senado pelo Ceará, ela quer lançar uma aliada, Priscila Costa, enquanto o grupo de Flávio e do deputado André Fernandes prefere o pai do próprio André. Em Santa Catarina, ela torceu o nariz para a candidatura de Carlos Bolsonaro e saiu prestigiando adversários dele. Em cada estado tem um Bolsonaro, ou um aliado de Bolsonaro, querendo a vaga que outro Bolsonaro, ou outro aliado de Bolsonaro, também quer.
Nada disso passaria de fofoca de família se não fosse um detalhe. O bolsonarismo se vendeu por anos como o movimento da lealdade, dos valores e da família. O problema de transformar família em doutrina é que, na hora de montar chapa, a família vira o que toda família política sempre foi, um condomínio em disputa por vaga. A retórica do "somos uma família" dura exatamente até sair a lista de candidatos. Valeu para o PT, vale para o PL, vale para o PSOL, que virou berço de uma disputa de recursos entre Erika Hilton e Manuela D’Avila, vale para qualquer legenda que confunde projeto de poder com laço afetivo. A diferença, dessa vez, é que a família fez questão de transmitir o desentendimento ao vivo, em quase meia hora de vídeo, e isso a esquerda raramente faz.
Tem ainda o fundo da tela. A acusação de Michelle cai sobre uma candidatura que já vinha capengando desde que o Intercept revelou os áudios em que Flávio negociou com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, o financiamento de um filme sobre o pai. Flávio primeiro disse que era mentira, riu e foi embora. Horas depois admitiu o contato e jurou que não havia ali um centavo de dinheiro público, versão que a própria reportagem contesta.
O detalhe que envelhece mal é a frase que ele mandou ao banqueiro um dia antes da prisão, "estou e estarei contigo sempre". Isso sem contar na visita que fez a Vorcaro depois do banqueiro ser preso.
Nos bastidores do conservadorismo, a leitura se divide. Aliados de Flávio dizem que Michelle extrapolou e já mira 2030, a disputa pelo espólio do bolsonarismo num cenário pós-Jair e pós-Lula. O PL reclama que coerência ideológica não ganha eleição e lembra que as alianças foram autorizadas pelo próprio Jair, que vê na vitória do filho a chance de sair da prisão e reverter a condenação pela trama golpista. Ninguém de fora sabe se Michelle fez isso sozinha ou se foi recado combinado. O que se sabe é que ela é, antes de tudo, leal ao marido, e um movimento desse tamanho sem ao menos o consentimento dele, é difícil de imaginar.
Nesta quinta-feira (25), Michelle publicou uma nota dizendo que não há briga nem competição, que não tem raiva de ninguém, que apenas esclareceu uma situação deturpada. Quase 30 minutos de vídeo para esclarecer, e uma nota no dia seguinte para esclarecer o esclarecimento. A campanha que pretende governar o Brasil ainda não resolveu um telefonema dentro de casa, e segue tentando convencer o país de que a discussão que ela mesma filmou nunca aconteceu.