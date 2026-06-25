O condomínio dos Bolsonaro

Na hora de montar chapa, a família vira um condomínio em disputa por vaga. Redes sociais / Reprodução

Um homem é acusado em público pela própria madrasta de tê-la humilhado, maltratado e apunhalado, e a melhor resposta que encontra é vestir uma máscara de Neymar e avisar que hoje, dia de jogo, nada nem ninguém o aborrece. Flávio Bolsonaro não respondeu a nenhuma das acusações de Michelle. Respondeu ao Brasil e Escócia. O Brasil ganhou e a candidatura dele levou mais um gol em casa.

A briga tem endereço, e o endereço é o Ceará. O PL decidiu se aproximar de Ciro Gomes, hoje no PSDB e pré-candidato ao governo do estado, e Michelle não engoliu. Ciro, ela lembra, passou anos chamando a família de corrupta, de ladra de galinhas, e cunhou para os enteados o apelido de "ovos de serpentes nazistoides". Foi também, na conta dela, peça central no processo que deixou Jair inelegível. Aliar-se a esse homem, para Michelle, é trocar valor por pragmatismo, e ela prefere apoiar Eduardo Girão, do Novo.

Segundo Michelle, depois que ela manifestou sua insatisfação com a proximidade com Ciro Gomes, Flávio ligou para dizer que ela devia ficar fora das decisões do partido, que tinha "chegado ontem e não entendia nada de política". Dizer isso justamente para a mulher que boa parte do movimento trata como o ativo eleitoral mais valioso da família, fora o Jair, não é exatamente uma demonstração de inteligência, mas de onde nada se espera é de lá que não sai nada, mesmo.

Por baixo do barraco mora uma disputa banal, velha como a política, por cadeiras. No Senado pelo Ceará, ela quer lançar uma aliada, Priscila Costa, enquanto o grupo de Flávio e do deputado André Fernandes prefere o pai do próprio André. Em Santa Catarina, ela torceu o nariz para a candidatura de Carlos Bolsonaro e saiu prestigiando adversários dele. Em cada estado tem um Bolsonaro, ou um aliado de Bolsonaro, querendo a vaga que outro Bolsonaro, ou outro aliado de Bolsonaro, também quer.

Nada disso passaria de fofoca de família se não fosse um detalhe. O bolsonarismo se vendeu por anos como o movimento da lealdade, dos valores e da família. O problema de transformar família em doutrina é que, na hora de montar chapa, a família vira o que toda família política sempre foi, um condomínio em disputa por vaga. A retórica do "somos uma família" dura exatamente até sair a lista de candidatos. Valeu para o PT, vale para o PL, vale para o PSOL, que virou berço de uma disputa de recursos entre Erika Hilton e Manuela D’Avila, vale para qualquer legenda que confunde projeto de poder com laço afetivo. A diferença, dessa vez, é que a família fez questão de transmitir o desentendimento ao vivo, em quase meia hora de vídeo, e isso a esquerda raramente faz.

Tem ainda o fundo da tela. A acusação de Michelle cai sobre uma candidatura que já vinha capengando desde que o Intercept revelou os áudios em que Flávio negociou com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, o financiamento de um filme sobre o pai. Flávio primeiro disse que era mentira, riu e foi embora. Horas depois admitiu o contato e jurou que não havia ali um centavo de dinheiro público, versão que a própria reportagem contesta.

O detalhe que envelhece mal é a frase que ele mandou ao banqueiro um dia antes da prisão, "estou e estarei contigo sempre". Isso sem contar na visita que fez a Vorcaro depois do banqueiro ser preso.

Nos bastidores do conservadorismo, a leitura se divide. Aliados de Flávio dizem que Michelle extrapolou e já mira 2030, a disputa pelo espólio do bolsonarismo num cenário pós-Jair e pós-Lula. O PL reclama que coerência ideológica não ganha eleição e lembra que as alianças foram autorizadas pelo próprio Jair, que vê na vitória do filho a chance de sair da prisão e reverter a condenação pela trama golpista. Ninguém de fora sabe se Michelle fez isso sozinha ou se foi recado combinado. O que se sabe é que ela é, antes de tudo, leal ao marido, e um movimento desse tamanho sem ao menos o consentimento dele, é difícil de imaginar.