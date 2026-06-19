Maria Eduarda morreu duas vezes em quatro dias

Maria Eduarda foi arremessada sem corda em atividade de rope jump, morrendo aos 21 anos. Reprodução/Instagram

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos e morreu duas vezes. A primeira no sábado, em Limeira, quando três homens a ergueram acima da cabeça e a arremessaram de uma ponte num salto de rope jump sem que a corda de segurança estivesse presa ao seu corpo. A polícia chama aquilo de homicídio com dolo eventual, e os três tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Uma cena que junta imprudência, despreparo e um desprezo quase festivo pela vida alheia.

A segunda morte veio depois, e essa o Brasil produziu sozinho. Antes que o corpo esfriasse, as redes se encheram de comentários com incitação a estupro, necrofilia e vilipêndio de cadáver. Há quem, diante do fundo do poço, ainda encontre forças para cavar e confunda a própria crueldade com liberdade de expressão. Nem a morte produziu silêncio. O horror que começou na queda livre seguiu vivo na caixa de comentários, com foto de anime e a coragem que só a covardia anônima fornece.

A reação institucional foi rápida. Na segunda, Erika Hilton, do PSOL paulista, pediu à Polícia Federal investigação criminal contra usuários do X; Tabata Amaral, do PSB, acionou o Ministério Público Federal por crimes de ódio cibernéticos. Hilton defendeu que o Projeto de Lei da Misoginia ajudaria a enquadrar ataques desse tipo. O texto, já aprovado no Senado, inclui a misoginia na Lei do Racismo e prevê pena de dois a cinco anos. Tabata preparou parecer sustentando que tipificar é urgente para nomear a conduta que antecede e alimenta a violência contra a mulher.

Confesso que tenho uma desconfiança crônica do reflexo nacional de tratar todo horror social como problema de redação, como se bastasse escrever a frase certa no código penal para que a realidade obedecesse. Lei não educa sozinha, não modera plataforma, não troca cultura, não faz milagre em perfil que transforma a morte de uma jovem em piada. A inflação de tipos penais rende manchetes mas pouco mais.

E, no entanto, o vácuo jurídico também cobra um preço, e dos mais caros. Quando a violência contra mulheres é arquivada como exagero, deboche ou opinião infeliz, o recado é que a humilhação tem salvo-conduto. Nomear a conduta não conserta a alma de ninguém, mas marca a fronteira do que uma sociedade aceita tolerar em público. E fronteira, num país que normaliza o anormal com assustadora facilidade, nunca é detalhe.