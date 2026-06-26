Liderança em Sala: bem-vindo ao avesso do feed

No programa "Liderança em Sala", executivos destacam o valor da construção gradual e do tempo na trajetória profissional. Thiago Vidal / Divulgação

Quase nada, hoje, nasce para durar. A gente troca de aparelho, de série e de certeza na velocidade de um story, e aprendeu a chamar isso de liberdade. Foi por isso que estranhei, no Liderança em Sala – programa que comecei a apresentar no YouTube e no Spotify de GZH – sentar com quem toca algumas das maiores empresas do país e ouvir, conversa após conversa, o elogio do contrário, do tempo longo. Durar, num país viciado no resultado imediato, virou quase um gesto de teimosia.

Fábio Bernardi, que ergueu fora do eixo Rio-São Paulo uma das agências mais premiadas do país, a HOC, define criatividade como "imaginação com paredes" e conta que reescreveu 54 vezes seu primeiro texto de rádio. O método não é o lampejo, é cavocar. Podia ter ido para São Paulo, ficou no Rio Grande do Sul, trocou status por vida, e me deixou com uma frase na cabeça: a gente não é o que a gente faz.

Ehr Ray, o gaúcho nascido em Taiwan que está por trás dos Mamíferos da Parmalat e do "i" do Itaú, desconfia da pressa. "Tudo que vem rápido vai rápido", me disse o fundador da BETC/Havas . A internet ensina qualquer um a fazer qualquer coisa, menos o borogodó, o intangível que só o tempo e o erro entregam. Na dieta de cortes em que vivemos, a gente confunde o fragmento com o todo.

Tem também quem tenha se reinventado a vida inteira sem perder a essência. Antonio Lacerda, da CMPC, se diz um eterno vendedor depois de atravessar química, papel, tinta e floresta. Márcio Carvalho, da Claro, nunca se viu dono da própria cadeira, porque nada é para sempre. Renata Altenfelder, da Renner, já implicava com o "propósito de press release" muito antes de a expressão se esvaziar.

E tem quem fale de erguer tijolo por tijolo. Márcio Callage, da Vulcabras, resume o que aprendeu ao trocar a publicidade pela indústria: o valor da consistência e de colocar o tijolo certo na hora certa em vez de viver lendo a próxima novidade sem nunca construir nada. Marcelo Bronze, da Danone, diz que legado não é o que se deixa no fim da carreira, é o que se constrói todo dia. E Rosane Fantinelli, da Tramontina, me contou de uma panela de inox que "dura uma eternidade", de uma empresa que nasceu com uma viúva vendendo canivetes de porta em porta e que hoje planeja os próximos cem anos, num país que mal pensa no próximo trimestre.

Em toda entrevista, faço a mesma pergunta no fim: qual a parte mais difícil de fazer o que você faz? As respostas variam: manter-se atual, lidar com gente, priorizar quando não dá para fazer tudo. Ninguém respondeu "viralizar".