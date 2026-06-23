Gilmar acha feio o que não é espelho

Gilmar Mendes criticou colegas sem aplicar os mesmos princípios a situações que envolviam seu próprio nome. Rosinei Coutinho / STF

Gilmar Mendes tem uma régua moral de altíssima precisão. Mede a impropriedade alheia ao milímetro, identifica o conflito de interesse a quilômetros de distância, aponta o erro crasso antes mesmo de o colega terminar a frase. O detalhe é que essa régua, tão sofisticada, nunca consegue alcançar o próprio dono. Vira um instrumento curioso, calibrado para apontar sempre para fora.

No Roda Viva, o decano deu uma demonstração didática disso. Falou do caso Master e cravou que André Mendonça cometeu um "erro crasso" ao participar de conversas sobre uma proposta de delação. E ele está certo no princípio: a lei não autoriza o relator a sentar à mesa da negociação. O acordo é entre Ministério Público ou Polícia Federal e o delator. Ao juiz cabe homologar ou rejeitar, não cozinhar.

O problema começa quando a gente pega esse mesmo princípio e tenta caminhar alguns metros com ele. No julgamento da tentativa de golpe, Alexandre de Moraes, relator, teve audiência com o delator Mauro Cid. Um encontro no qual, pelas próprias palavras de Moraes, uma omissão da colaboração foi "sanada". As defesas passaram o julgamento inteiro acusando o relator de atuar como "juiz inquisidor". Mesma cadeira, mesma regra, exatamente a impropriedade que Gilmar agora descreve com tanta indignação. Sobre Moraes, no entanto, nunca saiu um "erro crasso", nunca um reparo, nunca um post. O relator não pode participar da delação a menos, parece, que seja o relator certo.

Depois ele virou a chave e se fez garantista. Criticou a decisão de Kassio Nunes Marques que barrou a pesquisa da AtlasIntel, apelidou aquilo de "jurisprudência Nunes Marques" e invocou a ADPF 130 e a liberdade de expressão para dizer que não se sustenta. E, de novo, assino embaixo. O que custa engolir é que a liberdade de expressão de Gilmar tem uma fronteira muito bem demarcada: ela termina onde começa a piada sobre ele. Sergio Moro fez uma brincadeira boba numa festa junina, a da "cadeia", que acabou em vídeo. O desfecho foi uma denúncia por calúnia cujo recebimento a Primeira Turma do Supremo fez questão de manter. A mesma ADPF 130 que protege a pesquisa incômoda não estica um centímetro para cobrir o senador que tirou sarro do nome do decano. É liberdade de expressão com cláusula de exclusividade, e a cláusula é o próprio Gilmar.

Gilmar também criticou o projeto que libera membros da AGU a advogar no setor privado e disse, com toda a razão, que isso subordina a função pública ao interesse particular de quem ocupa o cargo. É conflito de interesse escancarado, e o argumento é dos melhores que ele fez na vida. O que assombra é a precisão cirúrgica com que ele enxerga o conflito quando o conflito é dos outros. A mulher de um colega de turma, advogada, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master, o mesmo Master que detonou a crise que a Corte agora julga. A sua ex-mulher também, inclusive, já advogou em casos da Corte. Sobre isso, nenhuma palavra técnica, nenhuma impropriedade, nenhuma régua. A lente que ele aponta para a AGU tem um ponto cego de tamanho exato: o da própria Primeira Turma.

Some a isso o Fórum de Lisboa, que ele organiza todo ano pelo IDP, instituição da qual é sócio-fundador, e o quadro fica completo. A cúpula da República inteira embarcando para Portugal — ministros, governadores, procurador-geral, diretor da PF —, boa parte com passagem e hospedagem pagas pelo dinheiro de quem nunca vai pisar num painel, para discutir o direito brasileiro a sete mil quilômetros de quem banca a festa. Em Portugal, até apelido o evento ganhou: Gilmarpalooza. Questionado sobre o custo, o decano respondeu que ninguém ainda inventou um jeito de viajar de graça. Achou graça. O contribuinte, esse desgraçado, não estava rindo junto.

Os princípios do ministro, ao que tudo indica, vêm com endereço de entrega. A regra da delação chega na casa de Mendonça e some no caminho da casa de Moraes. A liberdade de expressão é entregue para a pesquisa e devolvida ao remetente quando a piada é com ele. O conflito de interesse é diagnosticado na AGU e jamais na o gabinete ao lado ou na sala de jantar.