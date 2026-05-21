Vale-tudo eleitoral

Congresso Nacional discutiu o tema nesta quinta-feira (21). Saulo Cruz / Agência Senado / Divulgação

Nós não inventamos a compra de voto, mas nós fomos refinando o método até deixá-lo com aparência de política pública, carimbo institucional e discurso municipalista. Antigamente, o sujeito precisava pelo menos ter a vergonha de esconder o favor. Agora, a engenharia é mais sofisticada. A cesta básica vira convênio, o trator vira emenda, a ambulância vira ação federativa e a safadeza, claro, vira compromisso com os municípios.

O Congresso se prepara para derrubar nesta quinta-feira (21) um veto de Lula e liberar doações de bens, dinheiro e benefícios durante a campanha eleitoral. Sim, durante a campanha. Não antes, não depois. Durante. No período em que a legislação eleitoral tenta impedir justamente que o poder público se transforme numa kombi de bondades estacionada na porta do eleitor.

A cretinice do ato está menos na criatividade da manobra do que na desfaçatez com que ela é vendida. Ninguém ali é ingênuo. Ninguém descobriu ontem que 2026 é ano de eleição. Ninguém acha, de verdade, que liberar repasses, doações e benefícios no meio da disputa tem o mesmo peso democrático de trocar uma lâmpada na praça. O que existe é uma aposta antiga na burrice alheia. Chamam de ajuda aos municípios aquilo que, no calendário eleitoral, tem cheiro, cor e textura de abuso de poder.

Lula vetou a medida dizendo o óbvio: que ela é inconstitucional, contrária ao interesse público e cria uma exceção indevida à norma eleitoral. Até aí, aplausos. O problema é que, no segundo ato, o próprio governo liberou a base para derrubar o veto. Ou seja: o Executivo vestiu a roupa da virtude para a foto, mas deixou a porta dos fundos aberta para a farra. É o veto performático, cenográfico. O veto para inglês, brasileiro e ministro do TSE verem.

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E o Congresso, sempre muito sensível quando o assunto é sobrevivência eleitoral, entendeu o recado. Davi Alcolumbre acena aos prefeitos, Hugo Motta acompanha o clima, a Marcha dos Prefeitos vira passarela de reivindicações e, de repente, o que deveria ser uma trava contra o uso da máquina pública em campanha passa a ser tratado como empecilho burocrático. A lei atrapalha? Derruba-se a lei. A regra incomoda? Cria-se uma exceção. O calendário eleitoral exige pudor? Distribui-se o pudor em parcelas, de preferência empenhadas antes de outubro.

Há uma diferença importante entre atender municípios e irrigar redutos eleitorais. Municípios pequenos, endividados e dependentes da União existem, evidentemente. Prefeitos lidam com problemas reais, obras paradas, máquinas quebradas, postos de saúde precários e estradas destruídas. O drama municipal não é invenção. A cretinice está em usar esse drama como biombo para flexibilizar justamente o que protege a eleição da máquina pública.

Porque, quando o governo doa bens e dinheiro no meio da campanha, não está apenas entregando política pública. Está entregando mensagem. A mensagem é simples: lembre-se de quem mandou. Lembre-se de quem destravou. Lembre-se de quem assinou. Lembre-se de quem apareceu na foto ao lado da ambulância, do ônibus, do trator, da retroescavadeira, da cesta básica ou do convênio milagrosamente ressuscitado na temporada eleitoral.

O eleitor, nesse modelo, deixa de ser cidadão e volta a ser cliente. A prefeitura vira agência. O parlamentar vira despachante. O ministério vira caixa. E a campanha deixa de disputar ideias para disputar quem consegue transformar dinheiro público em gratidão privada com mais eficiência.

O mais constrangedor é que nada disso escandaliza Brasília. Ao contrário. A engrenagem funciona com naturalidade. Um aprova, outro veta, o mesmo outro deixa derrubar, o Congresso comemora, os prefeitos agradecem, os candidatos fazem as contas e todo mundo sai dizendo que a democracia brasileira está madura. Madura coisa nenhuma. Está é calejada de tanto apanhar de gente que aprendeu a chamar esperteza de governabilidade.

O nome disso não é municipalismo. É cinismo federativo.

E, como quase sempre no Brasil, a cretinice vem embrulhada numa palavra bonita.

Aqui, a palavra é doação.