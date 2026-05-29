Uma filha desorganiza o cinismo

Laila Amato Wainer, minha filha, nasceu na madrugada do dia 23, no Shabat de Shavuot, uma das festas mais sagradas do judaísmo que celebra a entrega da Torá por Deus a Moisés. Laila é a entrega de Deus a mim do maior milagre da vida: a continuação dela. Ainda não encontrei frase que dê conta disso, talvez porque existam acontecimentos que não cabem na linguagem. Passo a vida escrevendo sobre política, Brasil, absurdo. Diante do nascimento de uma filha, as palavras ficam ridículas.

Passei meses tentando imaginar o rosto dela. Quanto mais tentava, mais percebia que a paternidade começa justamente no reconhecimento de que não se controla quase nada. Preparamos o quarto, escolhemos o nome, fingimos segurança. Mas a verdade é que uma filha chega para bagunçar as certezas.

O que parecia urgente ficou menor. A vida pública perdeu a pose de grande tragédia e se ajoelhou diante de uma simples, mas incontornável evidência: uma nova vida veio ao mundo. Uma guriazinha que não sabe nada sobre inflação, eleições, fracassos, vaidades, músicas que salvam uma manhã, ou sobre a estranha mania que os adultos têm de complicar aquilo que já é difícil o suficiente. Acima de tudo isso, minha filha, cheia de coragem, respirou pela primeira vez. Essa simples ideia já desorganiza qualquer cinismo.

Há 34 anos meu avô, Paulo Sant'Ana, escreveu nesta Zero Hora uma crônica sobre o meu nascimento: "O anjo Gabriel". Cresci sabendo que fui recebido no mundo pelas palavras incomparáveis do homem que é minha maior referência no jornalismo. Como se tivesse ganhado, logo na largada, uma bênção literária. Era isso, sim, mas era mais, era uma prova de amor. Um avô tentando guardar, nas páginas de um jornal, o espanto de ver a vida continuar.

Agora, me vejo nestas mesmas páginas tentando escrever sobre a minha filha. Nem nos meus maiores delírios de grandeza ou realização eu poderia imaginar uma cena dessas. A vida é incontrolável, inacreditável e, às vezes, bonita de um jeito quase ofensivo. Atravessa gerações, convoca os mortos para dentro da sala e faz um homem adulto se sentir novamente um menino.

Não sei que mundo minha menina encontrará. Não sei se ele será mais justo ou menos brutal. Não sei se saberei protegê-la daquilo que gostaria, se terei sabedoria para não protegê-la demais. Sei é que quero estar perto, merecer sua confiança, aprender a amá-la sem posse e guiá-la sem impedir que ela descubra o próprio caminho.

Bem-vinda, Laila, minha amada filha. Que eu saiba merecer a honra de caminhar ao teu lado. Que a vida seja generosa contigo. E que, um dia, ao leres estas linhas, entendas que teu pai tentou fazer por ti aquilo que teu bisavô Sant’Ana fez por ele: guardar, num pedaço do jornal que é quase uma extensão da nossa família, o instante impossível em que o amor deixou de ser ideia e virou pessoa.

Como meu avô fez por mim

Coluna publicada pelo meu avô, Paulo Sant'Ana, quando nasci. Zero Hora / Reprodução