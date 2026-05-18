O amor acabou na lixeira errada

Emelly Souza é uma influenciadora naturista que se identifica como eossexual. Redes Sociais / Reprodução

O amor moderno já acabou por textão, por curtida suspeita, por story mal interpretado, por demora no WhatsApp, por incompatibilidade astrológica e por aquela categoria clássica da humanidade: gente insuportável. Agora, finalmente, chegamos a um novo estágio civilizatório. O namoro acabou por causa da lixeira.

A influenciadora naturista Emelly Souza, que se define como ecossexual, terminou um relacionamento de seis meses depois de descobrir que o companheiro falava muito sobre reciclagem, descarte consciente e sustentabilidade, mas, na vida real, não praticava exatamente o que pregava. Em português menos biodegradável: o sujeito era ambientalista de palestra e porco na cozinha.

Não houve traição. Não houve amante. Não houve sogra, senha de celular, viagem mal explicada ou “a gente precisa conversar”. Houve, ao que parece, uma incompatibilidade grave de resíduos sólidos.

O casal fazia passeios ecológicos, limpeza de mangue e encontros baseados em causas ambientais. Já não era exatamente aquele romance tradicional de cinema, com vinho barato, luz baixa e playlist constrangedora. Era algo mais na linha “sábado à tarde, bota velha, saco de lixo biodegradável e mutirão no brejo”. Cada geração tem o erotismo que merece.

O problema é que, com o tempo, Emelly percebeu que o rapaz era sustentável só da boca para fora. O tipo de homem que fala em salvar o planeta, mas não consegue salvar uma garrafa PET do lixo comum. O sujeito provavelmente dizia “precisamos repensar nosso impacto no mundo” e, cinco minutos depois, mandava casca de banana, embalagem plástica e papel engordurado para o mesmo purgatório doméstico.

É engraçado, claro. Mas também é uma cena bastante honesta do nosso tempo. Porque nunca houve tanta gente apaixonada por causas e tão pouco disposta a ser minimamente coerente quando a causa exige algum desconforto privado. Todo mundo quer defender o planeta, desde que o planeta não atrapalhe a rotina. Todo mundo quer ter consciência ambiental, desde que ela não envolva lavar uma embalagem de iogurte antes de jogar fora.

A militância contemporânea tem esse charme de vitrine. O sujeito veste a causa, posta a causa, namora pela causa, ganha virtude social com a causa, mas tropeça na primeira exigência prática da própria causa. É quase uma regra geral: quanto mais bonito o discurso público, mais convém desconfiar da lixeira da pessoa.

Emelly, no fim, fez o que muita gente deveria fazer antes. Separou o orgânico do reciclável. O afeto do marketing. O discurso da prática. E descartou o namorado no recipiente adequado.