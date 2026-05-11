Nem a pia escapa da doença brasileira

A suspensão da Anvisa sobre produtos Ypê desencadeou debate político e polarização além do âmbito sanitário. Edson Souza / stock.adobe.com

Tem país que discute inflação, tem país que discute produtividade, tem país que discute guerra, inteligência artificial, crise energética, envelhecimento populacional. O Brasil resolveu discutir detergente.

Não detergente como produto ou como risco ao consumidor. Não. O Brasil decidiu transformar um frasco de Ypê em símbolo de resistência política, quase uma bandeira nacional espremida entre a esponja e o escorredor de pratos.

A Anvisa anunciou a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição de alguns produtos da marca. Uma medida técnica, burocrática. Chata até. Dessas que, num país emocionalmente funcional, gerariam apenas perguntas práticas: qual é o problema, qual é o lote afetado, existe risco, como a empresa vai corrigir isso.

Mas o brasileiro contemporâneo não quer mais informação, ele quer roteiro.

Em poucas horas, surgiu a tese conspiratória: a agência estaria perseguindo a empresa porque integrantes da família dona da marca fizeram doações para Jair Bolsonaro em 2022. Pronto. Bastou isso para a pia da cozinha virar trincheira ideológica. Michelle Bolsonaro apareceu em rede social segurando detergente. Militantes transformaram espuma em manifestação política. E teve gente tratando produto de limpeza como se fosse panfleto contra o comunismo.

É uma doença coletiva curiosa. Nada mais consegue existir fora da lógica paranoica da polarização. Se a Anvisa age, persegue. Se fiscaliza, conspira. Se a imprensa noticia, milita. A informação deixou de ser analisada, ela apenas é classificada conforme o inimigo da vez.

Claro que agências reguladoras podem errar. Claro que decisões administrativas devem ser questionadas. Empresas têm direito à defesa, à transparência e ao contraditório. Isso faz parte do funcionamento normal de uma democracia. O anormal é um país em que um alerta sanitário imediatamente vira capítulo da eterna fanfic política nacional.

O brasileiro médio já não compra limpeza em detergente. Compra pertencimento.

Esse é o aspecto mais deprimente da história toda. Essa incapacidade absoluta de lidar com qualquer fato sem transformá-lo numa batalha moral entre bem e mal, patriotas e traidores, esquerda e direita, Lula e Bolsonaro.

Até porque existe algo particularmente humilhante em assistir adultos brigando politicamente por detergente enquanto o país afunda em problemas reais muito maiores. A economia cambaleia, a violência explode, o Congresso opera em surto permanente, o STF virou um prédio de lobby permanente, instituições vivem em guerra aberta, e uma parcela da população resolveu entrar num conflito civil da lava-louça.