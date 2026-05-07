Da Casa Civil à casa de Ciro Nogueira

A Polícia Federal apura se Ciro Nogueira recebeu até R$ 500 mil mensais do Banco Master para favorecer o banco. Lula Marques / Agência Brasil

O Banco Master já parecia uma dessas histórias brasileiras escritas por um roteirista com raiva do próprio país. Tinha banco quebrando, banqueiro preso, delação premiada, suspeita de fraude, operações da Polícia Federal, conexões em todos os prédios públicos de Brasília, luxo demais, explicação de menos e uma coleção de personagens que parecem ter sido escolhidos para ofender o bom senso.

Agora ficou pior. Ou melhor. No Brasil, quase sempre é a mesma coisa.

A quinta fase da Operação Compliance Zero mirou um endereço de Ciro Nogueira no Lago Sul, em Brasília. Ele não é um personagem lateral da política. É presidente nacional do PP – um dos maiores expoentes do famigerado Centrão –, senador da República e foi ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, cargo que, em tese, deveria exigir alguma familiaridade com a palavra “República”. A Polícia Federal investiga a suspeita de que ele tenha recebido uma mesada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com valores entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, além de outras vantagens, em troca de uma atuação pró-Master no Congresso. A defesa nega ilegalidades, diz que ele está à disposição da Justiça e critica as medidas, que considera invasivas e baseadas em mensagens de terceiros.

Tudo isso ainda precisa ser provado. Ciro Nogueira tem direito de defesa e a investigação tem obrigação de demonstrar o que afirma. Mas há momentos em que a sucessão de fatos deixa de parecer coincidência e passa a parecer método. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou as buscas ao entender que havia elementos suficientes para investigar um possível arranjo entre o senador e o banqueiro. Em português menos perfumado: a suspeita é que a amizade tinha extrato bancário.

O detalhe mais constrangedor talvez seja a tal “Emenda Master”. Ciro foi um dos defensores da proposta que aumentaria de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Para o cidadão normal, isso soa como mais uma daquelas siglas fabricadas para expulsar o povo da conversa. Parece assunto de planilha só que não era planilha, era poder.

A medida poderia beneficiar diretamente bancos que usam a garantia do FGC como chamariz para captar dinheiro. No caso do Master, segundo a investigação, o efeito poderia ser gigantesco, levando o banco a sextuplicar seus lucros. Acho que é a primeira vez na vida que escrevo a palavra “sextuplicar”.

E aí vem a cereja do bolo, que no Brasil nunca vem sozinha, vem acompanhada de nota fiscal fria, envelope pardo e alguma viagem internacional: a Polícia Federal aponta que a emenda teria sido redigida pela própria assessoria do Banco Master e entregue ao parlamentar em um envelope endereçado à casa dele.

É preciso reconhecer a evolução institucional do país. Antigamente, o interessado precisava ao menos disfarçar. Hoje, pelo que se investiga, a República já opera no sistema de delivery de projeto. O banco prepara o texto, manda o envelope, paga o jantar, combina a viagem para o Caribe e ai de quem não chamar isso de ambiente de negócios.

Lobby existe, sempre existiu. Setores econômicos conversam com parlamentares, apresentam sugestões, defendem interesses e tentam influenciar decisões públicas. Isso, por si só, não é crime. O problema começa quando a fronteira entre sugestão técnica e encomenda privada desaparece. Quando a lei parece menos uma construção parlamentar e mais um serviço terceirizado.

Há ainda o diálogo citado na decisão sobre contas de restaurante de Ciro Nogueira. Um operador de Vorcaro pergunta se “os meninos” deveriam continuar pagando as contas do senador até sábado. A resposta atribuída ao banqueiro é positiva. Depois, ele levaria o cartão de crédito para Saint Barths, uma ilha paradisíaca no Caribe que é destino de veraneio de bilionários do mundo inteiro. É tudo tão brasileiro que chega a dar inveja em ficcionista. Nem Nelson Rodrigues teria coragem de colocar um cartão circulando entre Brasília e Saint Barths sem achar que estava exagerando.

A operação também prendeu temporariamente Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel, apontado como integrante do núcleo financeiro-operacional do grupo. Ao todo, a quinta fase cumpre dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, além de bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões. Não é exatamente uma história de amizade mal interpretada.

O Banco Master, ao que tudo indica, não queria apenas competir no mercado, queria mudar as regras do mercado. E aí está o ponto central. O escândalo deixa de ser bancário quando um banqueiro suspeito de fraudes tenta negociar uma delação num dia e, no seguinte, a Polícia Federal bate à porta de um dos senadores mais influentes do país. A história sai do departamento financeiro e entra, com ar-condicionado, carpete grosso e vista para o Lago Sul, no coração da política brasileira.

Ciro Nogueira foi ministro de Bolsonaro. É aliado poderoso, operador experiente, dirigente partidário e conhecedor profissional dos corredores de Brasília. Justamente por isso, a suspeita pesa mais. Não estamos falando de um novato perdido no primeiro mandato, seduzido por um almoço caro e uma gravata italiana. Estamos falando de alguém que conhece o sistema por dentro, talvez até demais.

A defesa responderá. A investigação provará ou não provará. A Justiça decidirá. Mas o país já pode fazer uma pergunta sem esperar o trânsito em julgado: quantas decisões públicas nascem fantasiadas de projeto nacional, mas com DNA de interesse privado?