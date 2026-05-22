Ciro Nogueira promete renunciar se descobrirem o que ainda falta descobrir

Ciro Nogueira (PP-PI) em discurso no Senado (foto de arquivo) Waldemir Barreto / Agência Senado

Ciro Nogueira resolveu inaugurar uma nova categoria moral na política brasileira: a renúncia condicional ao impossível. Disse, em entrevista, que se algum dia for provado algo contra ele, algo que macule seu mandato, deixará de representar o estado do Piauí.

A frase é bonita. Tem pose. Tem solenidade. Tem aquele verniz de homem público ofendido, como se estivéssemos diante de um monge injustiçado pela maldade dos homens.

O problema é que Ciro Nogueira não tem exatamente uma relação episódica com investigações, ele tem uma carreira paralela.

Desde 2013, o senador aparece em suspeitas que atravessam empreiteiras, frigoríficos, bancos, fundos, emendas, projetos de lei, delações, inquéritos no Supremo e operações da Polícia Federal. Já passou por Ministério das Cidades, UTC, Odebrecht, J&F, OAS, quadrilhão do PP, suposta obstrução de Justiça, Banco Master, Daniel Vorcaro e, agora, Refit. É quase uma retrospectiva do capitalismo brasileiro aplicado ao balcão político.

Importante dizer, antes que algum devoto da esperteza apareça indignado: Ciro Nogueira nunca foi condenado. Escapou de muita coisa. Viu denúncias rejeitadas, inquéritos arquivados, processos congelados, acusações esvaziadas, provas contestadas, delações questionadas e decisões favoráveis. No mundo jurídico, isso importa. No mundo político, também. Ninguém deve ser tratado como condenado sem condenação.

Mas a coluna não é sobre condenação. É sobre deboche.

Porque há algo de profundamente brasileiro nesse personagem que olha para a própria ficha corrida de suspeitas e se apresenta como se estivesse sendo apresentado à palavra “acusação” pela primeira vez. Ciro fala em renunciar caso algo seja provado como se tivesse vivido os últimos 13 anos numa chácara sem internet, longe de Brasília, lendo poesia piauiense e cultivando jabuticabas.

Não foi bem isso que aconteceu.

Algumas morreram por falta de prova suficiente. Outras foram rejeitadas. Outras simplesmente envelheceram naquele freezer institucional onde o Brasil guarda tudo o que não quer resolver.

Agora, no caso Banco Master, o enredo ficou ainda mais contemporâneo. A Polícia Federal investiga se Ciro teria recebido uma mesada de Daniel Vorcaro, o banqueiro que virou personagem central de um dos maiores escândalos financeiros recentes do país. Mensagens atribuídas a Vorcaro falam em valores entre R$ 300 mil e R$ 500 mil por mês.

Também apareceu a suspeita de que uma emenda apresentada pelo senador teria sido preparada pela assessoria do próprio banco.

A defesa nega irregularidades. Ciro diz que é tudo armação, perseguição, distorção, essas coisas que, no vocabulário da política brasileira, aparecem sempre que a realidade fica inconveniente demais.

E, como se o roteiro achasse que ainda estava pouco carregado, veio a Operação Sem Refino. A investigação sobre o grupo Refit detectou um pagamento de R$ 14,2 milhões a uma empresa ligada à família de Ciro.

O senador confirmou o pagamento, mas disse que se tratava da venda regular de um terreno e que sua participação na empresa era inferior a 1% na época do negócio. Pode ser. Cabe à investigação provar o que houver. Mas convenhamos: para quem promete deixar o mandato se algo macular sua representação pública, a paisagem anda mais manchada do que parede de boteco antigo.

A esperteza está justamente aí. Ciro não prometeu renunciar se houver suspeita, constrangimento, busca da PF, mensagem comprometedora, emenda sob suspeita, pagamento milionário, inquérito, denúncia, delação, freezer no Supremo ou apelido de “ensaboado” nos bastidores. Prometeu renunciar se for provado. E, no Brasil, a palavra “provado” é uma montanha com escada rolante quebrada, neblina eterna e um batalhão de advogados especializados em transformar fatos em abstrações.

É uma promessa segura. Quase um seguro de vida política.

A política brasileira ama esse tipo de juramento heroico feito em terreno previamente controlado. O sujeito se coloca à disposição da verdade, desde que a verdade vença antes o prazo processual, a prescrição, a nulidade, a incompetência de foro, a delação imprestável, a prova ilícita, a mudança jurisprudencial, o pedido de vista, a gaveta certa e o ministro adequado. Depois de atravessar tudo isso, se sobrar alguma coisa, ele avalia a própria grandeza moral.

Ciro Nogueira não é um acidente. É um método. Representa essa elite política que não precisa parecer limpa, só precisa não ser definitivamente condenada. A diferença é sutil, mas sustenta boa parte da República. No Brasil, a absolvição formal muitas vezes vira certificado de pureza enquanto a ausência de condenação vira currículo.

E assim o país vai sendo governado por inocentes profissionais. Gente que acumula suspeitas como quem coleciona medalhas, atravessa escândalos como quem troca de paletó e, no fim, ainda exige aplauso pela coragem de prometer renúncia em caso de prova.

Talvez Ciro Nogueira cumpra mesmo a promessa. Talvez, se um dia aparecer uma prova aceita por todos os tribunais, em todas as instâncias, sem vício, sem nulidade, sem discussão, sem prescrição, sem embargo, sem recurso, sem interpretação alternativa e sem a menor chance de virar perseguição política, ele entregue o mandato.

Até lá, seguirá representando o Piauí com aquela serenidade típica dos homens que aprenderam cedo uma das grandes leis de Brasília: na política brasileira, não basta ser ensaboado. É preciso também posar de vítima da umidade.