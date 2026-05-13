Caso Orelha termina como começou: mal contado

Orelha virou nome de decreto, bandeira contra maus-tratos e personagem involuntário de uma catarse coletiva. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O caso do cão Orelha terminou do jeito mais brasileiro possível: com todo mundo um pouco humilhado pela própria certeza.

Primeiro, veio a comoção nacional. Imagens, suspeitas, adolescentes expostos, autoridades indignadas, redes sociais em combustão, gente pedindo punição exemplar, gente transformando o cachorro em símbolo, gente usando o caso como palanque moral de estimação. Orelha virou nome de decreto, bandeira contra maus-tratos e personagem involuntário de uma catarse coletiva.

Agora, o Ministério Público de Santa Catarina pede o arquivamento da investigação.

Segundo o MP, depois da análise de quase dois mil arquivos, não há prova de que os adolescentes investigados e o cão tenham estado juntos na praia no período da suposta agressão. A morte do animal, diz o órgão, estaria ligada a uma infecção óssea crônica na região maxilar, uma condição grave e preexistente, não a maus-tratos recentes. O laudo após a exumação não encontrou fraturas nem lesões ósseas compatíveis com ação humana.

Em resumo: o país assistiu a um linchamento moral em alta definição para, meses depois, ouvir que talvez não fosse nada daquilo. E é aqui que mora o incômodo.

Não se trata de exigir condenação sem prova. Isso seria barbárie com verniz de amor aos animais. O devido processo existe justamente para impedir que a comoção pública vire guilhotina. Se não há prova, não há acusação. Ponto.

Mas também não dá para tratar a conclusão como se ela encerrasse tudo com elegância técnica. Porque o caso não chegou até aqui como uma dúvida modesta. Chegou com convicção, barulho e autoridade. Houve fala em provas fortes. Houve relato de cenas graves. Houve um país inteiro convocado a acreditar que estava diante de uma brutalidade clara. Entraram na história roupas, celulares, câmeras desajustadas, porteiro, suposta coação, boné levado para a Disney e até outro cachorro, o Caramelo, empurrado para dentro do mesmo pacote de indignação.

Agora a resposta oficial soa quase como um pedido de desculpas sem a parte do pedido de desculpas: “não era bem assim”.

Ora, se não era bem assim, por que pareceu tanto que era?

Se Orelha estava a cerca de 600 metros do adolescente no momento decisivo, como essa linha do tempo demorou tanto para se impor? Se as imagens mostravam o cachorro caminhando com capacidade motora preservada quase uma hora depois do horário presumido da agressão, por que a narrativa inicial avançou com tanta força? Se a história do Caramelo não se sustentava, por que ela ajudou a turbinar a comoção? Se não havia prova material, como se fabricou tão rapidamente um culpado nacional?

O deboche não é com Orelha nem com quem se indignou diante da hipótese de crueldade. O deboche é com a inteligência de quem acompanhou o caso.

E o próprio arquivamento não limpa o corredor. O MP quer enviar cópias à Corregedoria da Polícia Civil para apurar possíveis irregularidades na investigação. Também quer apurar divulgação indevida de informações sigilosas e possível monetização de conteúdos falsos sobre o episódio.

No fim, sobra um cachorro morto, adolescentes expostos, uma polícia questionada, autoridades apressadas, influenciadores alimentados por tragédia e uma conclusão juridicamente possível, mas moralmente indigesta.