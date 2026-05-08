A vertigem de amar sem recibo

Quando você coloca uma criança no mundo, nunca mais terá sossego. Fernando / stock.adobe.com

Minha filha ainda nem nasceu e já conseguiu uma façanha considerável: bagunçou minha agenda, meu sono, minhas prioridades e, pelo jeito, minha teologia doméstica. Não fez nada, claro. Segue lá, mais ocupada em chutar as costelas da Victoria do que em discutir Santo Agostinho. Mesmo assim, já ocupa espaço de gente grande.

Foi com essa vertigem que perguntei ao padre Fábio de Melo, no Timeline da Rádio Gaúcha, se a chegada de um filho muda também a ideia que fazemos de Deus. Talvez a pergunta fosse menos sobre Deus e mais sobre o pânico de quem está prestes a descobrir que a vida anterior era ensaio.

A resposta veio sem açúcar: a fé não é um recurso estocável. A fé de hoje não serve para amanhã, ela precisa ser renovada todos os dias.

Achei meio cruel e bastante perfeito. Talvez a paternidade seja exatamente isso: uma fé sem estoque. A gente lê livro, ouve conselho, monta berço, pesquisa carrinho, compra objetos que prometem transformar o caos em ergonomia escandinava. Mas, quando a vida chega, ela não pergunta se o manual foi lido. Ela só chega.

O padre também avisou que quando você coloca uma criança no mundo, nunca mais terá sossego. Primeiro, não dorme porque ele chora. Depois, não dorme porque não sabe onde ele está. Como diz meu pai, os vinte e cinco primeiros anos costumam ser os mais fáceis.

Mas o que me tocou mesmo veio depois. Segundo ele, a paternidade tem preâmbulo – vai preparando o coração para que a gente entenda o que de fato é o amor. Até então, ensaiamos. Com um filho, o amor se impõe antes da retribuição, da gratidão, do reconhecimento. Antes até do primeiro sorriso social que os aplicativos anunciam como estreia de temporada.

No judaísmo, o Shemá nos manda repetir as palavras aos filhos em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. A fé não é discurso de ocasião. É rotina, mesa, memória. Talvez ser pai seja descobrir que valores não se ensinam quando a criança presta atenção, mas sim quando ela nos vê.

No cristianismo, a imagem de Deus como pai ganha outro peso quando se percebe a desproporção: amar alguém sem currículo, argumento ou mérito. Amar porque existe. Ponto.

Já para o budismo, a compaixão é uma disposição diante do sofrimento alheio sem posse, barganha ou vaidade. A paternidade talvez seja uma escola brutal dessa compaixão, com mais fralda, menos incenso e mais olheiras. O filho nos arranca do centro e o centro muda de endereço.

A chegada de uma filha dinamita a contabilidade afetiva. Ela não promete nada, não garante nada, e mesmo assim – antes mesmo de chegar – já muda tudo.

Talvez eu continue sem entender completamente Deus. Mas começo a desconfiar que a paternidade não explica Deus como resposta, ela aproxima Deus como susto.