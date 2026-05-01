A ex, o monge cego e o Supremo

Guiomar Feitosa Mendes (E) ao lado da senadora Teresa Leitão (PT-PE) durante a sabatina de Jorge Messias na CCJ. TV Senado / Reprodução

A primeira fila é sempre uma frase. Às vezes, mais clara do que um discurso inteiro.

Na sabatina de Jorge Messias no Senado, enquanto parlamentares fingiam examinar a independência, o notável saber jurídico e a reputação ilibada do indicado de Lula ao Supremo, Guiomar Feitosa, ex-mulher de Gilmar Mendes, estava ali, na primeira fila. Presente. Visível. Serena. Como quem já disse o principal ao escolher onde sentar.

Mas ela disse mais. Ela afirmou que estava ali como brasileira, que ama e zela pelas instituições, e que a chegada de Messias ao Supremo honraria a Corte. Bonito. Cívico. Quase uma redação escolar sobre democracia, se a democracia brasileira não tivesse essa mania constrangedora de parecer extensão climatizada do círculo social dos seus donos.

Brasília é especialista em produzir imagens laterais que revelam a anatomia inteira do poder. Uma cadeira, uma fileira, uma presença, um sorriso. Pronto. Está montado o país.

Em O Nome da Rosa, Jorge de Burgos, o monge cego de Umberto Eco, exerce poder não apenas pelo que diz, mas pelo que representa. Ele está presente. E sua presença basta para reorganizar o mosteiro. O poder, quando é poder de verdade, economiza energia. Não precisa gritar, não precisa levantar a mão, não precisa nem enxergar.

A sabatina de Messias teve algo desse mosteiro tropical, com menos latim e mais WhatsApp. Havia governo, Senado, Supremo, oposição, cálculo eleitoral e vaidade. E havia, na primeira fila, uma presença que não era institucional, mas também não era apenas privada. É nessa fresta que o Brasil apodrece com elegância.

Há algo profundamente kafkiano nessa forma de poder que não precisa se anunciar. O recado não vem em papel timbrado, não chega com assinatura, não aparece em ata. Ele simplesmente ocupa uma cadeira. E, justamente por isso, ninguém consegue contestá-lo sem parecer paranoico. Afinal, quem disse o quê? Quem pediu o quê? Quem mandou quem estar onde?

Mandar alguém sentar na primeira fila é uma mensagem que não pode ser respondida nem contestada, porque tecnicamente não foi enviada. Ninguém mandou nada. Ninguém disse nada. Era só uma cidadã zelosa acompanhando uma sabatina pública. E quem ousar estranhar ainda corre o risco de parecer grosseiro.

Essa é a beleza perversa do método. O recado entra na sala disfarçado de presença. A influência veste roupa de normalidade. A intimidade se apresenta como civilidade. E a República, constrangida, abre espaço na primeira fila.

O problema não é Guiomar. O problema é Guiomar caber perfeitamente naquela cena. Ela não destoa, ela se encaixa bem demais. Num país saudável, talvez a imagem parecesse absurda mas no Brasil, parece protocolo.