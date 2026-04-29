Tem gente que ainda chama sabatina de exame. Eu chamo de sessão espírita da República: todo mundo baixa um personagem, faz uma voz solene, pergunta o que já sabe, responde o que já ensaiou e, ao final, sai fingindo que algo decisivo aconteceu.

Nesta quarta-feira, Jorge Messias passa pelo ritual no Senado para tentar chegar ao Supremo. A expectativa nacional – ou pelo menos a minha – é modesta: que não vire mais uma prova de resistência física. A sabatina de Edson Fachin, em 2015, durou inacreditáveis 12 horas e 39 minutos. A de Alexandre de Moraes, 11 horas e 39 minutos. O Senado tem essa estranha capacidade de transformar até encenação institucional em ultramaratona.

Em tese, os senadores deveriam avaliar três coisas: notável saber jurídico, reputação ilibada e independência. Em tese, também, Brasília é uma cidade desenhada para facilitar a vida pública.

Notável saber jurídico Messias tem. Pode-se gostar ou não dele, mas não é um aventureiro arrancado ontem de uma repartição obscura. Reputação ilibada, no sentido criminal do termo, também não parece ser o problema central. Não pesa contra ele uma biografia de escândalos pessoais, mala de dinheiro ou apartamento inexplicável.

A questão é outra, é a independência. E para medir isso não precisamos de 12 horas de sabatina, nem de perguntas performáticas, nem de senador erguendo sobrancelha para parecer guardião da Constituição. Basta lembrar o episódio que tornou Messias conhecido pelo país: a conversa de 2016 em que Dilma Rousseff dizia a Lula que o “Bessias” levaria o termo de posse para ele usar “em caso de necessidade”.

Pode-se discutir muita coisa daquele período, e o Brasil já discutiu até cansar, enlouquecer e virar camiseta de militante. Mas o símbolo ficou. O indicado ao Supremo não chega à cadeira carregando apenas currículo, doutorado, fé, trajetória e discurso sobre equilíbrio entre Poderes. Chega também carregando uma memória política muito específica: a de homem de confiança de um projeto de poder.

E é aí que a sabatina fica ridícula. Porque ela não existe para descobrir isso. Todo mundo sabe disso. Os senadores sabem. O governo sabe. A oposição sabe. Os jornalistas sabem. O próprio Messias sabe. O eleitor só é convidado a assistir ao espetáculo, como se a pergunta certa, feita no minuto 437 da sessão, pudesse produzir uma epifania republicana.

Não vai.

R$ 12 bilhões em emendas

O que produz voto em Brasília, quase sempre, é outra gramática. Menos Montesquieu, mais empenho. Às vésperas da sabatina, o governo acelerou cerca de R$ 12 bilhões em emendas parlamentares para abril. Até o começo do mês, só R$ 390 milhões haviam sido pagos. E o PL, principal partido de oposição, apareceu como a legenda com mais recursos separados para pagamento no Senado, com R$ 479 milhões.

Não estou dizendo que isso seja corrupção, mas também não é coincidência. Brasília adora quando a crítica erra o tipo penal, porque aí pode fingir que a crítica inteira morreu. O ponto é mais simples e mais deprimente. A negociação é legal, orçamentária, institucional, carimbada, protocolada e, ainda assim, constrangedora.

É a velha tecnologia nacional de limpar a sujeira com certidão negativa. Ninguém comprou voto, claro. Só empenhou. Ninguém pressionou parlamentar, claro. Só destravou recurso. Ninguém misturou Supremo com orçamento, claro. Só organizou a base num momento politicamente sensível. Tudo dentro da normalidade. Uma normalidade que dá vergonha, mas ainda assim, normalidade.

Verniz de controle democrático

Jorge Messias durante a sabatina no Senado. Andressa Anholete / Agência Senado/Divulgação

A sabatina serve para envernizar a escolha presidencial com aparência de controle democrático. O presidente indica, o Senado pergunta, o indicado sorri, cita a Constituição, fala em harmonia, independência, serenidade, autocontenção, Deus, família institucional, democracia, e cada senador faz o seu pequeno teatro de grande homem público. Depois, os votos aparecem onde já estavam sendo cozinhados.

Talvez Messias seja aprovado, talvez não. Provavelmente será. O problema é que, em qualquer um dos cenários, a sensação é a mesma: não estamos diante de um julgamento sobre mérito, mas de uma liturgia para disfarçar acerto político. A República brasileira tem mania de missa solene para pecado administrativo: acende vela, lê artigo, invoca princípio e passa a sacolinha.

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O Supremo merece ministros independentes, o Senado deveria merecer respeito e o país merecia não ser tratado como plateia boba de uma peça ruim, longa e cara.