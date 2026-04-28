Renan pra lá, Aécio pra cá e o Brasil que não sabe o que quer

Renan Santos aparece com pouco mais de 5% na pesquisa Atlas/Bloomberg, à frente de nomes tradicionais da política. Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil / Evaristo Sa/AFP / Luiz Rebelato / Cristiano Mariz/Especial

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (28) trouxe Lula na frente no primeiro turno e Flávio Bolsonaro na frente no segundo. Até aí, nada exatamente surpreendente. O Brasil de 2026 já se acostumou à ideia de escolher presidente como quem volta à cena do crime para conferir se esqueceu alguma coisa. O petismo de um lado, o bolsonarismo do outro, e o eleitor no meio tentando descobrir se aquilo é democracia ou reprise mal editada.

O dado realmente novo é Renan Santos, do Missão, aparecendo em terceiro lugar, com pouco mais de 5% das intenções de voto, à frente de nomes com mais estrutura, mais tempo de televisão, mais palanque, mais biografia institucional e mais cheiro de política tradicional impregnado no terno.

Cinco por cento não fazem de ninguém favorito. Não convém transformar pesquisa em epifania, nem fotografia em destino. Mas cinco por cento, neste momento, para um nome que não vem da liturgia partidária clássica, dizem alguma coisa. Dizem que existe uma insatisfação procurando forma. Dizem que a direita brasileira não está resolvida. Dizem que o antipetismo não cabe automaticamente no sobrenome Bolsonaro. Dizem que há um eleitorado interessado em linguagem mais nova, mais agressiva, mais digital, mais de movimento do que de partido.

Renan Santos talvez não seja a resposta. Mas a pergunta que permite Renan Santos existir é muito real.

Ela aparece justamente na mesma semana em que o governo prepara o Desenrola 2.0, uma nova rodada de renegociação de dívidas para famílias endividadas. Descontos que podem chegar a 90%, juros menores, prazo mais longo, possibilidade de uso do FGTS e uma bela embalagem social para o Primeiro de Maio. O programa pode ajudar muita gente, e isso precisa ser dito sem cinismo. Quem está atolado no cartão, no cheque especial ou no crédito pessoal não precisa de sermão moral, precisa de ar.

Mas o Desenrola também é um retrato perfeito do Brasil: primeiro o país enrola, depois posa de herói por desenrolar. Deixa o crédito caro virar rotina, deixa a renda ser esmagada, deixa as apostas online comerem orçamento doméstico, deixa banco empurrar limite como se fosse gentileza e, quando milhões já estão pendurados no teto, anuncia uma solução emergencial com luz bonita, discurso emotivo e cálculo eleitoral no fundo da sala.

Esse ambiente de sufoco econômico conversa diretamente com o sufoco político. O eleitor endividado olha para o sistema e enxerga o mesmo mecanismo de sempre: promessa de alívio, prazo estendido, conta empurrada, futuro comprometido. A política também virou uma renegociação eterna com o passado.

Em Minas Gerais, a Quaest mostrou Cleitinho liderando a disputa pelo governo. Outro sinal de que parte do eleitorado olha para fora do centro tradicional do poder. Ao mesmo tempo, Aécio Neves aparece competitivo para o Senado. Aí está o Brasil em miniatura: um pé na busca por novidade, outro no arquivo morto que se recusa a fechar.

Aécio já foi quase presidente, governador, senador, deputado, protagonista, crise, escândalo e reabilitação. E lá está ele de novo, como se a política brasileira tivesse uma dificuldade patológica de encerrar ciclos. O país reclama que nada muda, mas volta aos mesmos nomes, às mesmas famílias, aos mesmos sobrenomes, às mesmas biografias com cheiro de carpete antigo.

Por isso Renan Santos chama atenção. Não porque esteja perto de vencer. Não está. Não porque represente sozinho uma revolução eleitoral. Não representa. Mas porque sua presença no terceiro lugar bagunça a preguiça dos analistas, irrita os donos dos blocos tradicionais e mostra que existe uma fresta entre Lula e Bolsonaro, mesmo que essa fresta ainda seja pequena.

A eleição de 2026 ainda vai passar por alianças, dinheiro, tempo de TV, Justiça Eleitoral, Supremo, economia, redes sociais, erros monumentais e aquela vocação brasileira para humilhar qualquer previsão feita com segurança demais. Mas a fotografia da semana sugere que o eleitor pode até continuar preso ao velho labirinto, mas já começou a testar algumas portas.