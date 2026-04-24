Quem tem Gilmar não precisa de inimigos

Ministro Gilmar Mendes, do STF. Rosinei Coutinho / STF

O Supremo Tribunal Federal tem adversários barulhentos, militantes interessados, oportunistas profissionais e uma vasta coleção de ressentidos à espreita. Mas, nesta semana, a Corte ganhou um problema mais sofisticado: o seu defensor mais estridente.

Gilmar Mendes decidiu ocupar todos os espaços. Atacou Alessandro Vieira depois do relatório da CPI do Crime Organizado, acionou a PGR contra o senador e fez ilações de que ele poderia estar envolvido com criminosos.

Depois, Gilmar mirou Romeu Zema. Pediu que o ex-governador fosse incluído no inquérito das fake news, aquela aberração jurídica antidemocrática, deu entrevistas, subiu o tom e, no caminho, ainda precisou pedir desculpas por uma fala envolvendo homossexualidade como ofensa política.

Tudo isso em poucos dias.

É o “paradoxo Gilmar”. O ministro – sentado em sua cadeira no plenário há inacreditáveis 24 anos – se apresenta como o grande arauto do combate à “campanha contra o Supremo”, mas, na prática, oferece combustível limpo, seco e gratuito aos que desejam incendiar a imagem da Corte.

Há, claro, campanhas contra o STF. Há interesses eleitorais, narrativas organizadas, gente que precisa de um inimigo para sobreviver politicamente. Isso existe. Seria ingênuo negar. Mas também seria intelectualmente desonesto fingir que tudo nasce de suposição ou má-fé. Não nasce.

Nasce de fatos. De decisões, de condutas, de excessos acumulados. De um padrão de comportamento que, ao longo dos últimos anos, aproximou ministros de arenas que não são compatíveis com o cargo que ocupam. Eu poderia citar 129 milhões de motivos pelos quais a desconfiança sobre o STF nunca foi tão intensa, mas não é necessário.

A crítica que cresce não é, na sua essência, contra o Supremo como instituição. Ela é, cada vez mais, dirigida aos seus integrantes. Aos seus métodos. À sua disposição de falar, agir e reagir como atores políticos ativos. E isso muda tudo. Porque quando a crítica é institucional, a defesa institucional resolve. Mas quando a crítica é comportamental, a defesa retórica soa como corporativismo. E corporativismo, em tempos de desgaste, não protege. Afunda junto.

O problema não é um ministro reagir a ataques. Ninguém é obrigado a apanhar calado. O problema é a conversão permanente da toga em personagem político. Gilmar fala como ministro, polemiza como comentarista, provoca como articulador, reage como parte interessada e depois cobra que o país enxergue o Supremo como uma instituição acima da espuma.

Fica difícil, não há marketing que sustente essa equação.