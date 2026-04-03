Judeus fora do cardápio da compaixão

Tabata Amaral (PSB-SP) protocolou o projeto de lei 1424/2026 no dia 26 de março. Rovena Rosa / Agência Brasil

A reação de parte da esquerda brasileira ao projeto de Tabata Amaral sobre antissemitismo diz mais sobre a esquerda brasileira do que sobre o projeto. Bastou surgir uma proposta para definir juridicamente o que é antissemitismo para começar o espetáculo habitual: gritos de censura, alarmes sobre criminalização de opinião, insinuações de que o país estaria prestes a proibir críticas ao governo de Israel. É um reflexo automático: quando o assunto envolve judeus, uma parte da militância parece perder subitamente a capacidade de distinguir preconceito de posicionamento político.

O curioso é que o texto da Tabata faz justamente o que seus críticos fingem exigir de toda boa legislação: delimita. Em vez de simplesmente dizer “é crime e pronto”, a proposta busca orientar políticas públicas com base em parâmetros internacionalmente reconhecidos e explicita que críticas a Israel semelhantes às dirigidas a qualquer outro país não devem ser consideradas antissemitas. Ou seja: tenta separar o debate legítimo do velho repertório de estereótipos, generalizações e hostilidade contra judeus como coletividade. Não parece um impulso autoritário. Parece o contrário: uma tentativa de precisão.

A incoerência fica mais feia quando se lembra do entusiasmo de boa parte dessa gente com o constrangedor PL da misoginia aprovado no Senado. Ali, não faltou aplauso para um texto que define misoginia como a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres e que inclui, entre outras hipóteses, injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro por razão misógina. É uma formulação muito mais aberta, muito mais sujeita a disputa interpretativa, muito mais exposta a abusos. Ainda assim, foi vendida como avanço civilizatório indiscutível.

O problema, no fundo, não é jurídico. É moral e político. Quando o alvo é a proteção das mulheres, muitos aceitam conceitos largos, tipos elásticos e margem interpretativa generosa. Quando o alvo é a proteção de judeus, passam a exigir uma precisão suíça, um garantismo de relojoeiro, um medo súbito de abuso estatal. Não é zelo com a liberdade. É hierarquia de vítimas. É o velho truque de tratar o antissemitismo como um preconceito sempre suspeito de má-fé, como se o judeu precisasse primeiro provar que merece proteção e como se toda tentativa de nomear o ódio contra ele escondesse um complô para blindar Netanyahu. Isso não é sofisticação crítica. Isso é preconceito com verniz universitário.