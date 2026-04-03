Judeus fora do cardápio da compaixão

A reação de parte da esquerda brasileira ao projeto de Tabata Amaral sobre antissemitismo diz mais sobre a esquerda brasileira do que sobre o projeto. Bastou surgir uma proposta para definir juridicamente o que é antissemitismo para começar o espetáculo habitual: gritos de censura, alarmes sobre criminalização de opinião, insinuações de que o país estaria prestes a proibir críticas ao governo de Israel. É um reflexo automático: quando o assunto envolve judeus, uma parte da militância parece perder subitamente a capacidade de distinguir preconceito de posicionamento político.
O curioso é que o texto da Tabata faz justamente o que seus críticos fingem exigir de toda boa legislação: delimita. Em vez de simplesmente dizer “é crime e pronto”, a proposta busca orientar políticas públicas com base em parâmetros internacionalmente reconhecidos e explicita que críticas a Israel semelhantes às dirigidas a qualquer outro país não devem ser consideradas antissemitas. Ou seja: tenta separar o debate legítimo do velho repertório de estereótipos, generalizações e hostilidade contra judeus como coletividade. Não parece um impulso autoritário. Parece o contrário: uma tentativa de precisão.
A incoerência fica mais feia quando se lembra do entusiasmo de boa parte dessa gente com o constrangedor PL da misoginia aprovado no Senado. Ali, não faltou aplauso para um texto que define misoginia como a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres e que inclui, entre outras hipóteses, injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro por razão misógina. É uma formulação muito mais aberta, muito mais sujeita a disputa interpretativa, muito mais exposta a abusos. Ainda assim, foi vendida como avanço civilizatório indiscutível.
O problema, no fundo, não é jurídico. É moral e político. Quando o alvo é a proteção das mulheres, muitos aceitam conceitos largos, tipos elásticos e margem interpretativa generosa. Quando o alvo é a proteção de judeus, passam a exigir uma precisão suíça, um garantismo de relojoeiro, um medo súbito de abuso estatal. Não é zelo com a liberdade. É hierarquia de vítimas. É o velho truque de tratar o antissemitismo como um preconceito sempre suspeito de má-fé, como se o judeu precisasse primeiro provar que merece proteção e como se toda tentativa de nomear o ódio contra ele escondesse um complô para blindar Netanyahu. Isso não é sofisticação crítica. Isso é preconceito com verniz universitário.
No fim, o escândalo em torno do projeto da Tabata revela um incômodo menos jurídico do que simbólico. Há gente que aceita combater todo tipo de ódio, desde que não se nomeie com muita clareza aquele que atinge judeus. Porque, no Brasil, até o antirracismo de certa esquerda tem exceções constrangedoras. E quase sempre elas aparecem quando o preconceito pode posar de virtude.