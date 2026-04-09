Governo quer salvar trabalhador com dinheiro do trabalhador

Ministro Luiz Marinho (D) defendeu liberar R$ 7 bilhões do FGTS para ajudar no pagamento de dívidas. Paulo Pinto/Agência Brasil / Divulgação

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu a liberação de cerca de R$ 7 bilhões do FGTS para ajudar no pagamento de dívidas. A lógica é incluir esse resíduo num pacote mais amplo de renegociação para famílias sufocadas por cartão, cheque especial e crédito pessoal. A pasta fala em algo próximo de 10 milhões de brasileiros alcançados. Bonito no release, menos bonito na vida real. Porque o que está sendo vendido como alívio é, na prática, mais uma gambiarra institucionalizada para um país que perdeu a capacidade de atacar suas tragédias pela raiz.

Tem algo de muito nosso nessa ideia de socorrer o endividado com o dinheiro que já era dele. Não é bem uma solução, é uma encenação de solução. O governo aparece com ares de pronto-socorro, monta o discurso da sensibilidade social, convoca a liturgia da proteção aos mais vulneráveis, e no fim entrega ao trabalhador a autorização para usar, em condições extraordinárias, um pedaço da própria reserva. É como se o assaltante, comovido, devolvesse a carteira parceladamente e ainda esperasse agradecimento.

E a raiz está aí, escancarada, berrando há anos. O Brasil naturalizou a transformação do crédito emergencial em extensão do salário. O rotativo do cartão, que deveria ser exceção de emergência, virou muleta permanente de sobrevivência.

Os números são obscenos. O volume dessa modalidade encostou em R$ 400 bilhões em 2025. Milhões de brasileiros entraram em 2026 devendo no rotativo. Os juros seguem numa brutalidade pornográfica de mais de 400% ao ano. Quando o presidente do Banco Central diz que parte da população está usando esse tipo de crédito como complemento de renda, ele está descrevendo uma patologia social.

Só que patologias sociais exigem coragem de diagnóstico. E coragem, em ano eleitoral, costuma ser artigo de luxo. Mais fácil abrir uma gaveta, afrouxar uma trava, antecipar uma reserva, rearranjar uma poupança compulsória e chamar isso de política pública. O Brasil foi virando esse lugar em que quase toda grande resposta vem do mesmo repertório meio desesperado: puxa daqui, empurra dali, queima amanhã para anestesiar hoje. Não se reorganiza o sistema, não se reeduca o mercado, não se disciplina a oferta predatória de crédito, não se mexe seriamente na engrenagem que transforma aperto temporário em servidão financeira duradoura. Faz-se o de sempre: administra-se o colapso.

O problema moral disso tudo é ainda maior que o econômico. Porque o FGTS nasceu, ao menos em tese, como reserva de proteção do trabalhador diante da demissão, da emergência, da vulnerabilidade extrema. Quando o país começa a tratar essa reserva como válvula recorrente para corrigir distorções estruturais do presente, está confessando duas falências de uma vez: a primeira é a do sistema de crédito, e a segunda é a da própria política, que já não consegue oferecer saída sem meter a mão no colchão de segurança de quem trabalha.

E aí aparece a malandragem semântica. Não se diz que o trabalhador está sendo empurrado a consumir o próprio futuro para pagar a asfixia do presente. O que se diz é que ele está sendo beneficiado, que o governo está cuidando das famílias, que haverá uma nova alternativa de reorganização financeira. Brasília adora trocar o nome das tragédias para ver se elas parecem menos feias.

No fim, o brasileiro continua sozinho, só que agora com autorização oficial para se auto-resgatar. Sai de um juro obsceno para entrar no saque da própria reserva, trocando uma aflição por outra. De um lado, ganha fôlego, enquanto do outro perde proteção. E o governo, claro, posa de bombeiro depois de ajudar a normalizar o incêndio.