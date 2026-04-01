Cuidar de criança é obra de civilização

A primeira infância não é um detalhe sentimental da vida privada, é uma etapa decisiva do desenvolvimento humano. Halfpoint / Adobe Stock

Cinco dias.

Era isso que o Brasil oferecia a um pai para atravessar o nascimento de um filho. Cinco dias para lidar com o caos, a alegria, o medo, a privação de sono, a nova rotina, a mãe em recuperação, a casa virada do avesso e um bebê que acaba de chegar ao mundo sem a menor ideia de onde veio parar. Cinco dias para uma das experiências mais decisivas da vida familiar. Não dava para chamar de política pública, era um deboche.

A nova lei sancionada pelo governo melhora esse vexame. O país passará a dez dias em 2027, quinze em 2028 e vinte em 2029, com criação do salário-paternidade no âmbito da Previdência Social. A norma também amplia proteção no emprego, alcança adoção e guarda judicial, prevê regras específicas para ausência materna no registro civil e aumenta o período em casos de criança com deficiência. O Brasil finalmente se mexeu num tema em que já estava passando vergonha havia muito tempo, porque não existe investimento mais nobre numa sociedade do que a forma como ela permite que suas crianças sejam cuidadas.

Só que convém não exagerar no autoelogio. O que estamos chamando de grande passo civilizatório ainda é, no resto do mundo minimamente sério, um passo modesto. Na OCDE, 35 dos 38 países membros já oferecem alguma forma de licença paga para pais, e a média total de licença remunerada reservada a eles passa de 12 semanas. A Espanha foi para 19 semanas pagas para cada pai e cada mãe. Portugal garante 28 dias para o pai, com possibilidade de ampliação. Ou seja: quando o Brasil enfim chegar a 20 dias, em 2029, ainda haverá muito país nos tratando como um lugar que acaba de descobrir que pai também serve para outra coisa além de tirar foto na maternidade.

E nem adianta tentar reduzir isso a um capricho identitário, a um luxo escandinavo ou a alguma frescura de planilha humanista. A discussão é mais profunda. A primeira infância não é um detalhe sentimental da vida privada, é uma etapa decisiva do desenvolvimento humano.

A UNICEF trata os primeiros mil dias de vida como o período mais sensível para crescimento físico e desenvolvimento cerebral da criança e cobra políticas que deem tempo e condições reais para pais e cuidadores estarem presentes. A mesma UNICEF também chama os pais de um dos recursos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais subutilizados no desenvolvimento infantil. Traduzindo para o português claro: presença paterna não é perfumaria, é estrutura.

Há uma brutalidade antiga no jeito como sociedades atrasadas organizam o cuidado. Elas romantizam a família, fazem discurso sobre valores, adoram posar de defensoras da infância, mas na hora de distribuir tempo, dinheiro e responsabilidade empurram quase tudo para a mulher e deixam o pai na categoria confortável do “ajudante”. Como se cuidar de um recém-nascido fosse um favor masculino. Como se trocar fralda, dar banho, segurar madrugada, acompanhar consulta, aprender o ritmo daquela casa nova e sustentar emocionalmente a mãe fosse opcional. Como se paternidade fosse um estágio extracurricular.

Não é.

Uma sociedade decente não trata o pai como visita no começo da vida do filho. Não organiza a chegada de uma criança como se a mãe fosse uma usina inesgotável e o pai um freelancer afetivo. Não chama de normal um arranjo em que o homem volta correndo ao trabalho antes mesmo de entender o que aconteceu em casa. Isso não é tradição. Isso é atraso embalado como costume.

Até na América Latina, aliás, o constrangimento aparece. Segundo Organização Internacional do Trabalho, 11 países da região ainda oferecem menos de dez dias de licença-paternidade paga, o que mostra duas coisas ao mesmo tempo: que o problema é regional e que isso não deixa o Brasil melhor, só o coloca dentro de um clube ruim. O fato de tanta gente ainda fazer pouco caso do cuidado só reforça o tamanho do atraso cultural que estamos tentando enfrentar.

No fundo, licença-paternidade não é sobre o pai. É sobre a criança, sobre a mãe. Sobre saúde mental da casa. Sobre repartir o peso real da vida. Sobre dizer, em linguagem de Estado, que formar um ser humano exige tempo, corpo, disponibilidade e vínculo. E que esse trabalho não pode continuar sendo tratado como assunto doméstico menor, empurrado para o improviso de quem acabou de sair do hospital.

A boa notícia é que o Brasil andou. A má notícia é que ainda anda com aquele passo de quem chega atrasado e quer posar de pioneiro.