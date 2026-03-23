Trump grita mas recua

Presidente dos Estados Unidos rosna muito antes de amarelar na hora decisiva. Jim WATSON / AFP

Donald Trump tem uma relação muito peculiar com a própria palavra. Ele a usa como quem saca uma arma de brinquedo num saloon de filme ruim: faz pose, grita, ameaça, bate a porta e espera que o mundo recue só de ouvir o barulho. O problema é que, de tanto repetir o teatro, o personagem vai ficando previsível na sua imprevisibilidade.

Nos últimos dias, Trump ameaçou “obliterar” a infraestrutura energética do Irã caso Teerã não reabrisse o Estreito de Ormuz em 48 horas. Era o velho Trump de sempre: espalhafatoso, testosterônico, apaixonado pela própria voz. Só que, diante da reação iraniana – com ameaças explícitas contra instalações de energia na região e bases ligadas aos americanos no Golfo –, o ultimato virou uma trégua de cinco dias. De repente, o sujeito que posa de xerife resolveu anunciar que houve “conversas muito boas e produtivas” e adiou os ataques.

O detalhe delicioso, quase humilhante, é que o Irã nega que essas conversas tenham acontecido. Agências ligadas ao regime disseram que não houve negociação nenhuma e sustentam que Trump recuou depois de ouvir as ameaças de Teerã. Ou seja: numa versão, ele é o grande artífice racional da desescalada; na outra, é apenas alguém que subiu demais no tom, percebeu o tamanho do risco e tratou de encontrar uma saída menos feia. Entre uma e outra, há uma constante: Trump sempre precisa parecer o vencedor, mesmo quando está evidentemente saindo de fininho.

É aqui que entra a definição perfeita. Como disse a minha colega Giane Guerra no Gaúcha Atualidade de hoje, “TACO: Trump Always Chicken Out”. É difícil achar tradução melhor para esse padrão de comportamento. Trump ameaça tarifas, ameaça guerra, ameaça ocupação, ameaça retaliação, ameaça colapso – e depois recua, recalcula, adia, suaviza, reembala a covardia como se fosse genialidade tática. O mercado, aliás, já aprendeu a ler esse vício. O apelido “TACO trade” se espalhou justamente para descrever a aposta recorrente de que Trump rosna muito antes de amarelar na hora decisiva.

O mais grave não é nem a caricatura pessoal, embora ela seja evidente. O mais grave é o efeito político de entregar crises reais a um homem governado por impulso, vaidade e humor de cassino. No mesmo ambiente em que diz estar avançando em “conversas produtivas” com o Irã, Trump também distribui sinais erráticos para outros tabuleiros, elogia a condução da Venezuela sob Delcy Rodríguez como modelo desejável para o Irã e mantém Cuba em clima de prontidão militar diante de sua retórica agressiva. Não há doutrina aí. Há espasmo. Não há estratégia coerente. Há desejo de dominar a manchete do dia.

Trump não é inconsistente apesar do temperamento. Ele é inconsistente por causa dele. Age como se a política externa fosse uma extensão do próprio sistema nervoso: se está excitado, ameaça; se é contrariado, dobra a aposta; se percebe que pode pagar caro, chama o recuo de negociação produtiva. O problema é que o mundo não é um episódio de reality show, nem o Estreito de Ormuz é um campo de golfe em Palm Beach.

No fim, sobra a impressão de que a maior potência do planeta está sendo conduzida por um homem que confunde força com encenação. E, como toda encenação exagerada, ela funciona até o momento em que alguém resolve não se impressionar. Quando isso acontece, o valentão precisa escolher entre cumprir a loucura que prometeu ou admitir, mais uma vez, que era só pose. Trump, como quase sempre, escolhe a pose. Só depois inventa uma narrativa para chamar o recuo de vitória.