O whisky pago pelo banqueiro e bebido pelo poder

Vorcaro, Moraes e Toffoli participaram de uma degustação de whisky de R$ 3 milhões em 2024. Freepik / Divulgação

O Brasil é um país recordista em produzir metáforas involuntárias de si mesmo.

Em 9 de novembro de 1889, a monarquia organizou no Rio de Janeiro uma festa que entraria para a história. O baile da Ilha Fiscal reuniu cerca de três mil convidados num espetáculo de luxo quase teatral: iluminação elétrica, orquestras, vinhos importados, pratos franceses, faisões, perdizes, sobremesas extravagantes.

Seis dias depois, o Império acabou. A festa virou símbolo de uma elite que dançava enquanto o regime já estava condenado.

Não porque o baile tenha derrubado a monarquia, obviamente. Mas porque ele capturou uma imagem perfeita do momento histórico: o poder já havia perdido o senso de realidade. Pois bem.

Em abril de 2024, num clube privado em Mayfair, um dos bairros mais caros de Londres, uma das capitais mais caras do mundo, ocorreu algo que talvez mereça entrar para o mesmo álbum de fotografias simbólicas da história brasileira: uma degustação de whisky Macallan.

Não uma degustação qualquer. Uma degustação de 640 mil dólares. Mais de três milhões de reais, na conversão da época. Quem pagou a conta foi Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, hoje preso e investigado por um esquema bilionário de fraudes financeiras e a liderança de uma quadrilha que ameaçava arrancar os dentes de seus desafetos.

Na mesa da farra estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O primeiro, implicado até as tampas no escândalo diante da constrangedora revelação de que sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, foi advogada do Master num contrato que previa o pagamento de mais de 3 milhões de reais por pareceres – o que, para Vorcaro, era o valor de apenas uma noite de whisky.

O segundo, implicado até as tampas no escândalo diante da constrangedora revelação de que vendeu sua participação num resort no Paraná para um fundo ligado às falcatruas de Vorcaro e seu cunhado, o pastor Fabiano Zettel.

Mas não eram apenas eles sentados à mesa. Havia também ministros do STJ, o hibernador-geral da República, Paulo Gonet, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Uma grande famiglia.

Charutos circulavam entre os convidados. Ao final da noite, cada um levou para casa uma garrafa de Macallan como presente.

É crime? Em princípio, não. Mas esse nunca foi o ponto.

Quando ministros da Suprema Corte, chefes de investigação e autoridades responsáveis por fiscalizar o poder sentam à mesa de um banqueiro que paga três milhões de reais em whisky e charutos, o problema não é penal, é institucional.

Porque o cidadão comum olha para essa fotografia e faz uma pergunta elementar: se amanhã eu estiver sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público ou pelo STF, será que eu consigo reunir essas mesmas autoridades num clube privado em Londres para uma degustação de Macallan paga por mim?

Claro que não.

E é exatamente por isso que esse tipo de proximidade social entre dinheiro e poder é tão corrosiva. Porque esse enredo destrói algo que nenhuma democracia consegue funcionar sem ter: confiança pública.

A história brasileira adora esses momentos em que o poder perde completamente o senso do ridículo. Em 1889, a elite imperial brindava na Ilha Fiscal. Em 2024, uma parte da elite institucional do país brindava com Macallan em Londres.