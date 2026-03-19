O que está por trás do fascínio de Trump por pés grandes?

Segundo o The Wall Street Journal, Donald Trump distribuí sapatos para aliados e secretários.. Jim WATSON / AFP

Tem gente governando o mundo como quem compra presente de última hora em freeshop: sem saber o tamanho, sem perguntar, sem testar. E, claro, sem achar que isso é um problema.

O episódio dos sapatos distribuídos por Donald Trump a secretários e aliados não é só uma anedota engraçada – embora seja, e muito. É, também, um pequeno retrato de uma lógica maior, quase uma filosofia de poder: a convicção de que a realidade deve se adaptar à vontade de quem manda. Não importa se serve, importa parecer que serve.

Trump escolheu um clássico: sapatos pretos, modelo Oxford, da marca centenária Florsheim, de Chicago. Tradição americana, couro bem acabado, preço de quem quer parecer sofisticado sem parecer esnobe. Tudo certo até aqui. O erro, mesmo, começa no momento mais banal de todos: o número.

Ele não pergunta.

Ele não confere.

Ele decide.

E decide errado – sistematicamente errado – para todo mundo.

E o detalhe psicanalítico mais impressionante é que ninguém devolve, ninguém troca, ninguém diz: “obrigado, presidente, mas ficou grande”.

Muitíssimo pelo contrário: eles calçam, ajustam o passo, andam meio frouxos, meio inseguros, tentando disfarçar o barulho do sapato sobrando. Porque, no fim, o constrangimento físico é menor do que o risco político.

É difícil imaginar uma metáfora mais honesta do que essa.

Porque não é sobre sapatos. É sobre o ambiente em que até o óbvio precisa ser fingido. Onde o erro, quando vem de cima, não pode ser corrigido, só administrado. Onde a inadequação vira etiqueta.

A internet, claro, entendeu tudo em segundos. Transformou em meme, desfile torto, elegância improvisada. Porque o humor tem essa função quase cívica de revelar o ridículo quando a formalidade insiste em escondê-lo.

Mas eu insisto. O mais interessante é o silêncio dos que usam.

Porque existe um momento, entre o primeiro passo e o tropeço inevitável, em que alguém poderia simplesmente parar e dizer: não serve. Mas esse momento nunca chega.

A Casa Branca vira um baile estranho, uma fábula da Cinderela invertida. Não tem príncipe buscando o pé perfeito para o sapato de cristal. O que tem é um rei Midas distribuindo o sapato errado para todo mundo, e uma corte inteira disposta a adaptar o próprio pé, a própria postura, a própria dignidade, se for preciso. Tudo para não contrariar.

A mídia americana, como sempre, não perdeu tempo e já afirma, com terapeutas como fonte, que o presidente americano tem mesmo o hábito de associar o tamanho do sapato a certas características físicas dos homens. Aquela velha lenda que todo mundo sabe que não é real, mas que, pelo visto, ainda guia decisões no mais alto escalão do poder mundial.