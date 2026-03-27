O desprezo brasileiro pelo equilíbrio

Eduardo Leite, goste-se ou não dele, encarna esse tipo de político que o Brasil diz desejar e quase nunca escolhe. MAURICIO TONETTO / Governo do RS

Nós temos um talento especial para sabotar as nossas próprias saídas de emergência.

A desistência de Ratinho Júnior da disputa presidencial reorganizou o tabuleiro do PSD e abriu espaço para Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Gilberto Kassab, agora, precisa decidir quem será o nome do partido até 31 de março. Politicamente, a notícia parece só mais um movimento de bastidor, mas ela revela algo mais fundo, mais triste e mais brasileiro: a dificuldade quase estrutural que este país tem de levar a sério opções moderadas, técnicas e capazes de conversar para além da própria bolha.

O Brasil passa metade do tempo reclamando da polarização e a outra metade tratando a moderação como defeito. Quando aparece alguém que fala em responsabilidade fiscal, previsibilidade, diálogo institucional e convivência democrática, logo surge a suspeita de que falta “força”, “povo” ou “carisma”. Como se maturidade fosse fraqueza. Como se serenidade fosse sinônimo de irrelevância. Como se a capacidade de conversar com campos diferentes, numa democracia fraturada, não fosse uma virtude elementar, mas uma espécie de falha de fabricação.

Eduardo Leite, goste-se ou não dele, encarna esse tipo de político que o Brasil diz desejar e quase nunca escolhe. Alguém mais técnico do que messiânico, mais administrador do que profeta, mais inclinado a construir do que incendiar. Caiado, por sua vez, fala melhor a um eleitorado que já tem representantes mais competitivos e mais ruidosos. O drama do centro é esse: quase sempre oferece o diagnóstico mais sensato, mas raramente desperta a paixão de um país viciado em confronto.

No South Summit, Armínio Fraga declarou ver em Eduardo Leite um nome capaz de colocar o Brasil numa trajetória melhor de crescimento. O apoio tem peso simbólico, claro. Mas tem também um subtexto cruel: o Brasil que pensa costuma admirar um candidato que o Brasil que vota não tem vontade de amar.

Não faltam ao país quadros preparados. Não faltam nomes com alguma racionalidade, alguma compostura, alguma noção de limite. O que falta é eleitorado para isso. Falta apetite coletivo por normalidade. Falta disposição para premiar competência sem espetáculo. O brasileiro médio diz estar cansado da gritaria, mas continua procurando nas urnas justamente quem grita mais.

Depois, claro, vem a ressaca. O país se decepciona com os extremos que ajudou a alimentar e volta a dizer que precisava de uma alternativa responsável. Precisava, sim. O problema é que, quando ela aparece, quase sempre é recebida com a indiferença reservada às coisas úteis, sóbrias e sem glamour.