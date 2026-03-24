O constrangimento de Moro e a desistência de Ratinho Jr.

Sérgio Moro (PL) e Ratinho Junior (PSD) podem competir pelo governo do Paraná. Pedro França / Assembelia Legislativa do Paraná

A política brasileira adora posar de nobre justamente quando está fazendo cálculo de dano.

Ratinho Junior desistiu de concorrer à Presidência e anunciou que vai cumprir o mandato no Paraná até dezembro, embalando a decisão numa conversa de respeito ao eleitorado e à família e no compromisso com a gestão. Foi esse o discurso oficial. O problema é que, em política, quando a justificativa vem limpa demais, normalmente o motivo real está logo atrás. Ratinho era o nome mais forte do PSD nas sondagens recentes, com 7% na Quaest de março, à frente de Ronaldo Caiado, com 4%, e Eduardo Leite, com 3%. Mesmo assim, pulou fora. Não se abandona uma avenida dessas por poesia doméstica, mas sim por medo de perder o quintal.

E o quintal, no caso, ganhou uma ameaça nova e barulhenta: Sergio Moro.

Na semana passada, Moro se filiou ao PL e lançou sua pré-candidatura ao governo do Paraná num vídeo constrangedor ao lado de Flávio Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. A cena já seria grotesca por si só, mas fica pior quando entra a memória, esse instrumento em desuso na política brasileira. Moro rompeu com Jair Bolsonaro acusando o então presidente de querer interferir na Polícia Federal justamente para proteger Flávio das investigações. Virou traidor para o bolsonarismo. Foi triturado pela mesma máquina de insultos que agora o acolhe com tapete vermelho, abraço de ocasião e pose de aliado leal.

E tem um detalhe que torna essa reconciliação ainda mais cínica. Foi justamente Flávio Bolsonaro quem trabalhou com força, em 2019, para enterrar a CPI da Lava Toga, proposta por Alessandro Vieira, que tentava investigar abusos e desvios no Judiciário. Ou seja: o mesmo grupo que ajudou a matar uma investigação desse tipo agora reaparece abraçado em Sergio Moro, como se a coerência ainda tivesse algum valor no mercado. Não tem. O que existe ali é conveniência recíproca, oportunismo puro e uma impressionante disposição para transformar o passado em material descartável.

São aquelas cenas em que todo mundo finge não lembrar do que disse ontem para tentar sobreviver amanhã. Só que, no caso de Moro, há algo ainda mais desprezível do que a contradição. Há a desmoralização completa daquilo que ele um dia tentou vender como biografia.

Porque não estamos falando de um político qualquer fazendo uma aliança pragmática qualquer. Estamos falando de alguém que construiu a própria imagem pública em cima da ideia de retidão, enfrentamento da corrupção, intolerância com arranjos de poder e suposta coragem moral para romper com conveniências. E onde foi parar toda essa fantasia? Foi parar na foto com Flávio Bolsonaro, o mesmo núcleo político que o transformou em inimigo quando ele deixou de ser útil. Foi parar no colo de Valdemar, como se nada tivesse acontecido. Foi parar nessa cena humilhante de um ex-juiz que já quis parecer símbolo de alguma severidade republicana e hoje se oferece como peça de reposição do velho balcão nacional.

É um rebaixamento moral e político impressionante.

Moro já tinha trocado a toga pela carreira eleitoral. Agora, trocou também o resíduo de coerência que lhe restava por um projeto de poder regional. Não é mais nem a tragédia do herói que caiu, é algo ainda mais vulgar: a conversão do ex-paladino num profissional da conveniência. Um homem que parece ter passado os últimos anos rastejando de contradição em contradição até descobrir que, no Brasil, sempre há uma legenda disposta a reciclar vaidades feridas.

Ratinho Jr. entendeu o risco. Uma coisa é flertar com o Planalto. Outra é deixar o Paraná aberto para um adversário com recall nacional, estrutura partidária, sobrenome judicial e apetite eleitoral.

A saída de Ratinho Jr. bagunçou o roteiro do partido, pegou Kassab de surpresa e empurrou o PSD de volta para a indecisão entre Caiado e Eduardo Leite. Caiado já se movimentou para entender se agora será, de fato, o escolhido. Leite fez o movimento esperado e voltou a se apresentar como opção de um “centro democrático” que ainda procura musculatura eleitoral para existir além do PowerPoint.

No fundo, a história toda é menos sobre desprendimento e mais sobre autopreservação. Governadores brasileiros adoram falar em projeto nacional até o instante em que a ambição começa a ameaçar a máquina local, a sucessão estadual, o palanque doméstico, o controle sobre o próprio feudo. Sonham com o Brasil, mas dormem abraçados no Estado.

E isso não vale só para Ratinho. No Rio, Cláudio Castro renunciou ao governo um dia antes da retomada, no TSE, do julgamento que já tem dois votos pela cassação e pela inelegibilidade. Disse que sai de cabeça erguida e vai disputar o Senado. Na prática, parece muito mais uma manobra de emergência do que uma despedida altiva. A renúncia pode tirar o mandato da mesa, mas não necessariamente a inelegibilidade, e o julgamento continua.

É esse o padrão. Em 2026, antes mesmo de a campanha começar de verdade, boa parte da elite política já se movimenta como quem tenta escapar do incêndio sem largar o cofre.

Um desiste para não perder o Paraná. Outro, se humilha para tentar conquistá-lo. Um terceiro renuncia para ver se escapa da foto da cassação.

E o país assiste a tudo isso como sempre: tratado como plateia de um teatro onde ninguém larga o discurso da virtude, mas quase todo mundo atua em nome da própria sobrevivência. No Brasil, até a coragem política costuma ser só outra fantasia de ocasião.