Ninguém se comove mais com delação premiada

Cunhado de Vorcaro, apontado como o operador financeiro do grupo investigado, se entrega à Polícia Federal. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil talvez tenha inventado um novo gênero de impunidade: a impunidade por exaustão. Não é mais preciso absolver com pompa. Basta arrastar, confundir, fragmentar, recorrer, reposicionar, esfriar, embaralhar e esperar. Em algum momento, o país cansa. E o cansaço, por aqui, tem sido o melhor advogado de defesa.

Antigamente, a palavra “delação” produzia algum efeito colateral. Um arrepio, uma expectativa, um princípio de pânico em Brasília. Hoje, quase produz bocejo. A notícia de que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, pode fechar acordo de colaboração premiada entra no noticiário com ares de terremoto, mas já é recebida pelo público como se fosse a trigésima temporada de uma série ruim que ninguém tem coragem de abandonar. A gente conhece a estética, conhece os personagens, conhece o trailer e, sobretudo, conhece o final.

Estamos exaustos até para nos indignar.

Os advogados abandonam a defesa por divergência sobre a estratégia. Traduzindo do juridiquês para o português do contribuinte: deu ruim lá dentro e alguém começou a achar que talvez valha mais a pena falar. Como Zettel é próximo de Vorcaro e circulou por negócios do banqueiro, imediatamente se reaquece a velha promessa de “grande impacto nas investigações”. Essa frase, no Brasil, já deveria vir com advertência sanitária. Grande impacto onde? Em quem? Em qual capítulo dessa ópera interminável em que todo mundo ameaça derrubar a República e, no fim, mal consegue derrubar uma biografia?

O escândalo do Master se transformou naquele tipo de crise que o país aprendeu a consumir como entretenimento institucional. Sempre há um novo nome, uma nova prisão, um novo elo, um novo bastidor, uma nova mensagem comprometedora, um novo movimento da defesa, um novo rumor de delação. E sempre há também essa expectativa meio infantil de que, agora sim, chegou a hora em que tudo vai desabar.

Não desaba. No máximo, range e olhe lá.

O brasileiro já foi treinado pela experiência a desconfiar não apenas dos investigados, mas também da capacidade do sistema de transformar escândalo em consequência. Esse é o ponto mais corrosivo de todos. A gente não desacredita porque faltam fatos, mas porque sobram precedentes. O país acumulou, ao longo dos anos, uma coleção tão vasta de bombas que não explodiram, revelações que não mudaram nada, gravações devastadoras que acabaram em pizza requentada, que a reação racional diante de qualquer nova delação passou a ser “vamos ver qual será a desculpa da vez”.

E isso talvez seja o mais obsceno. Não é só a possibilidade de que alguém fale. É o fato de que, mesmo se falar, já existe no ar uma sensação de inutilidade preventiva. Como se a verdade, no Brasil, precisasse antes pedir autorização ao cálculo político, ao compadrio togado, ao cansaço da opinião pública e à conhecida elasticidade moral das elites. O sujeito pode abrir a caixa-preta, apontar o caminho do dinheiro, listar alianças, expor favores, detalhar engrenagens, pode até mesmo devolver o que roubou. Ainda assim, o país olha para a cena com a serenidade deprimida de quem já viu esse filme sendo vendido como histórico umas cinquenta vezes.