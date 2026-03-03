Estupro coletivo em Copacabana: o país que desumaniza suas mulheres

Quatro adultos foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado; todos estão com prisão preventiva decretada. Germano Rorato / Agencia RBS

Entre 19h24min e 20h42min de uma sexta-feira comum, num prédio comum de Copacabana, cinco homens e uma adolescente de 17 anos dividiram o mesmo apartamento. O que se passou ali não é comum. É o tipo de coisa que faz a gente repensar o que chama de civilização.

As câmeras registram a entrada e a saída, e o relatório da 12ª DP registra o resto. Uma hora de violência sexual, coação, tapas, chutes e socos. Lesões, equimoses, escoriações, sangramento genital. O laudo do IML não é literatura, é técnica, e técnica não exagera.

Quando sai do sexto andar, ela manda um áudio ao irmão dizendo que “achava que tinha sido estuprada”. Essa frase deveria ser ensinada em aula de sociologia. A mulher sempre – ou quase sempre – duvida do que sofreu. Não porque não saiba o que ​violência, mas porque aprendeu que vai ter que provar, que vão perguntar o que vestia, por que foi, por que ficou, por que não gritou mais alto. O país treina meninas para se defender e meninos para se explicar.

Ela foi atraída por um adolescente com quem já tinha se relacionado. A investigação fala em emboscada planejada.

Mensagens mostram o monitoramento da chegada dela. Uma vez no apartamento, eles começam a se beijar. Outros quatro adultos entram no quarto. Primeiro como quem busca um celular. Depois, como plateia. Em seguida, como estupradores. Ela diz que não gosta, tenta sair, é impedida e agredida.

Os quatro maiores foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado. Prisão preventiva decretada. Estão foragidos. A Justiça negou habeas corpus a três deles. O adolescente que armou a armadilha responde por ato infracional análogo a estupro, nos termos do ECA.

Os envolvidos fazem parte daquilo que muita gente gosta de chamar de “gente de bem”. Dois eram estudantes do Colégio Pedro II, escola tradicional carioca. Um era atleta profissional. Outro, universitário federal. As notas de repúdio vieram rápidas, assim como os desligamentos e as suspensões. O que não veio foi surpresa: colegas relatam que “eles não respeitavam quando uma menina dizia não”. Já haviam recebido advertências por comportamento inadequado. Um deles repetiu três vezes o ano, provando que os sinais nunca faltam, o que falta é disposição para enxergar.

E há um detalhe que não é detalhe. Um dos acusados é filho de subsecretário de Gover​nança, Compliance e Gestão na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado. O governo manifestou indignação, a secretária prestou solidariedade. Tudo nos conformes, mas ainda é o mínimo. O simbolismo é incômodo porque Direitos Humanos não são slogan de gabinete, são práticas domésticas que se não começam em casa, viram só uma placa na porta.

A defesa de um dos acusados ensaiou a velha ginástica verbal que desumaniza as mulheres: disse que a vítima teria consentido com a presença dos demais no quarto. Como se consentir com presença – se é que isso ocorreu – fosse consentir com a violência. Como se a entrada fosse autorização para violação. O Direito Penal não confunde presença com permissão nem silêncio com “sim”. “Não é não” não é só campanha publicitária, é descrição jurídica quando a frase é ignorada.

O que dói mais é o depois. A menina chega em casa com vergonha, com culpa. Diz que queria desistir da vida. A avó, corajosa, resiliente, pega os documentos e vai à delegacia. Um gesto simples, quase banal e, no entanto, heroico. É ali que começa a reconstrução. Alguém dizendo para ela o que o país demora a repetir: você não tem culpa. O seu “não” importa, você importa.

O estupro coletivo de Copacabana não é exceção, é sintoma. A covardia em grupo é a forma mais confortável da barbárie. Dilui responsabilidade, divide culpa, cria coragem artificial. Cinco contra uma. Uma plateia que vira autora. E uma menina violada.