Entre Caiado e a Lua: o retrato de um país avariado

Gilberto Kassab (PSD) avisou a Leite que o nome do partido para o Planalto será Ronaldo Caiado. Mauricio Tonetto / Divulgação

O Brasil virou um lugar tão avariado que já não consegue mais produzir nem centro político nem realidade compartilhada.

Num dia, o partido que poderia ao menos tentar construir uma candidatura presidencial menos previsível, menos tribal, menos refém da caricatura ideológica, resolve escolher justamente o caminho mais confortável e mais conhecido. No outro, uma pesquisa mostra que um terço dos brasileiros simplesmente não acredita que o homem foi à Lua. E o mais impressionante é que as duas coisas, embora pareçam distantes, falam exatamente do mesmo país.

O PSD tinha diante de si uma escolha reveladora. Com a saída de Ratinho Júnior, Eduardo Leite passou a ser visto como uma alternativa mais competitiva dentro do partido, alguém capaz de transitar entre campos, com um perfil mais liberal, pragmático e menos viciado na gramática exaustiva da guerra cultural. Mesmo assim, Gilberto Kassab avisou a Leite que o nome do partido para o Planalto será Ronaldo Caiado, numa decisão lida como vitória da ala mais conservadora e tradicional da sigla, derrota do centro e sinal de que o partido preferiu a utilidade congressual à ousadia presidencial. No entorno de Leite, a escolha foi resumida como triunfo do fisiologismo.

E aqui está o ponto. Ninguém está dizendo que Caiado seja despreparado, muito pelo contrário. Ele é, sem espaço para dúvidas, infinitamente mais experiente, mais robusto e mais qualificado do que Flávio Bolsonaro. E é, sobretudo, um democrata. Um homem sério, conservador, que nunca flertou com golpes de Estado e sobre o qual não pairam suspeitas de corrupção. Um governador que conta com 82% de aprovação no seu estado.

O problema é que ele disputa a mesma faixa de eleitorado da direita conservadora e, portanto, não ocupa o centro: apenas ajuda a lotar ainda mais o mesmo estacionamento ideológico. Em vez de oferecer uma saída à polarização, o PSD preferiu administrar melhor uma de suas metades.

É a velha covardia brasileira fantasiada de estratégia.

A política nacional já não parece interessada em convencer, mediar ou ampliar. Não parece interessada sequer em vencer eleições. Ela quer apenas proteger nichos, distribuir fichas, montar bancada, engordar fundo partidário e sobreviver ao próximo ciclo. A escolha de Caiado, nesse sentido, não é só uma escolha de nome, é uma escolha de país. Um país que, podendo testar uma candidatura de travessia, prefere reafirmar a trincheira. Um país que já não acredita no centro nem quando ele aparece.

E aí entra a Lua.

Porque a pesquisa Datafolha mostrando que 33% dos brasileiros dizem ser mentira que humanos viajaram ao redor da Lua, e 34% negando inclusive o pouso lunar, não fala

apenas sobre ignorância científica. Ela fala sobre algo mais profundo e mais tóxico: a erosão da confiança em qualquer instância capaz de organizar a realidade. O dado varia por escolaridade, renda, idade e região, mas o retrato geral é este: até um dos fatos mais documentados da história humana virou tema de suspeita de boteco.

Não é só sobre a NASA ou sobre os americanos, é sobre o colapso da ideia de evidência.

Quando um terço de um país olha para décadas de registro histórico, documentação, testemunhos, imagens, missões sucessivas e consenso científico e responde “não acredito”, o que ele está dizendo, no fundo, é outra coisa: eu já não aceito mais nenhuma mediação entre mim e o mundo. Nem a imprensa, nem a ciência, nem a universidade, nem a política, nem a técnica, nem o fato. Só vale o que confirma a minha disposição prévia de duvidar.

E aí tudo se conecta.

O PSD desistindo do centro e parte da sociedade desistindo da Lua são sintomas da mesma miséria intelectual. Num caso, fracassa a mediação partidária. No outro, fracassa a mediação científica e informacional. Em ambos, some a figura de alguém ou de alguma instituição capaz de dizer: “por aqui há um caminho razoável”, “isto é verdade”, “isto é demonstrável”, “isto é mais sério do que a gritaria ao redor”.

Por aqui, o delírio deixou de ser exceção excêntrica e virou método de funcionamento.

Na política, escolhe-se o conforto do curral ideológico. Na vida pública, despreza-se o básico, até o ponto de transformar a chegada do homem à Lua numa opinião entre outras. O país vai ficando assim: sem centro de gravidade, sem confiança compartilhada, sem humildade diante dos fatos e sem coragem diante das escolhas.