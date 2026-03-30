Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Brasil sem gravidade
Opinião

Entre Caiado e a Lua: o retrato de um país avariado

A guinada do PSD e o descrédito diante de um fato histórico ajudam a compor o retrato de uma sociedade em perda de eixo

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS