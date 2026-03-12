Eleição 2026 é a escolha por quem assusta menos

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem como os nomes mais bem colocados para a disputa. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

A eleição deixou de parecer um grande embate histórico e passou a lembrar uma briga de condomínio decidida por quem esqueceu de descer para votar.

A história está cheia desses vexames. Em 2000, a presidência dos Estados Unidos foi decidida por 537 votos na Flórida, num universo de quase 6 milhões de eleitores. Não é figura de linguagem, nem licença dramática. É a democracia dizendo que, às vezes, o destino de um país depende de um bocejo mal calculado.

Pois o Brasil vai dando sinais de que resolveu brincar exatamente nesse terreno. A pesquisa Genial/Quaest publicada ontem mostra um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno: 41% para cada lado. Ao mesmo tempo, 51% desaprovam o presidente e 43% dizem ter mais medo da continuidade do atual governo, contra 42% que temem a volta da família Bolsonaro ao Planalto. Não é só equilíbrio eleitoral, mas sim um empate de angústias.

O país não está propriamente comparando duas esperanças, está pesando dois incômodos. De um lado, um governo gasto, cansado, com cheiro de repetição e fôlego curto. De outro, um sobrenome que ainda mobiliza uma tropa fiel, mas continua trazendo junto a fadiga moral, o tumulto permanente e a memória recente de um país à base de grito, seita e confusão.

Isso talvez seja o mais miserável da cena brasileira. A disputa central da República vai sendo organizada não pela energia de um projeto, mas pela repulsa ao adversário. Não se vota porque se acredita muito. Vota-se porque se teme muito. O eleitor virou um sujeito encurralado entre duas formas diferentes de exaustão.

É por isso que eleições assim ficam tão perigosamente idiotas. Quando ninguém entusiasma de verdade, o que decide não é grandeza, é tropeço, é erro. Não é visão de país, mas uma frase desastrada no debate, uma crise mal administrada, uma inflação que morde um pouco mais, um escândalo que explode na semana errada, um candidato que acorda mais antipático do que de costume. Em cenários assim, a democracia fica à mercê do detalhe banal, do acidente, do soluço.

E há alguma coisa de profundamente humilhante nisso. Um país de 200 e tantos milhões de habitantes, atolado em desigualdade, violência, estagnação, corrupção, polarização e insegurança institucional, chegando a 2026 para discutir qual medo parece ligeiramente menos ofensivo. É pouco, é muito pouco. É um rebaixamento da imaginação nacional.

O mais irônico é que os dois lados ainda se comportam como se estivessem diante de uma marcha triunfal. Não estão.

O lulismo olha para a própria história como quem acredita ter direito adquirido ao poder. O bolsonarismo olha para a própria base como quem confunde barulho com maioria permanente. Ambos parecem incapazes de perceber o óbvio: quando uma eleição encosta nesse nível de empate, ninguém está forte demais, pelo contrário, os dois são fracos demais.

No fundo, a pesquisa não revela apenas uma disputa apertada. Revela um país sem apetite, sem encanto e sem paciência. Um país que já não enxerga claramente para onde quer ir, mas apenas de quem gostaria, por alguns minutos, de fugir.

Dilma Rousseff, nesse quesito, talvez tenha produzido sem querer uma das definições mais honestas da nossa vida pública. Há eleições em que alguém vence e alguém perde. E há eleições em que a sensação é outra. Ninguém ganha direito. Ninguém perde sozinho. Vai todo mundo perdendo junto, em prestações.