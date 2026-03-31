Caiado tenta ser gestor, mas presta continência à seita

Ronaldo Caiado é o candidato oficial do PSD para as eleições de 2026. ALOISIO MAURICIO / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ronaldo Caiado tentou fazer, no lançamento da sua pré-candidatura, aquilo que quase todo político experiente sonha fazer em ano eleitoral: vender firmeza sem parecer tresloucado, vender currículo sem parecer enfadonho, vender autoridade sem soar como caricatura. Em parte, conseguiu. Falou como quem conhece a máquina, como quem tem experiência executiva, como quem quer ocupar o espaço do adulto na sala. O problema é que, no Brasil de hoje, até o adulto entra na sala pedindo licença ao porão.

O discurso foi montado com método. Caiado se apresentou como gestor, evocou sua aprovação em Goiás, repetiu o bordão de que lá “bandido não se cria”, prometeu integração entre as polícias estaduais e as forças federais, acenou ao agronegócio, defendeu livre iniciativa, criticou a regulação da inteligência artificial em discussão no Congresso e ainda tentou vestir o figurino do candidato da modernização ao falar em terras raras, minerais críticos e parcerias estratégicas com Estados Unidos e Japão. Havia ali uma plataforma, um esqueleto de projeto, uma tentativa de falar de segurança, economia e inserção internacional ao mesmo tempo.

Até aí, tudo reconhecível como política de verdade. Goste-se ou não de Caiado, havia uma candidatura tentando parecer candidatura, e não apenas uma live de ressentimento com senha de patriota no final. Só que então veio o ponto central. Não um detalhe lateral, não uma frase escapada, não um afago protocolar para não perder um pedaço do eleitorado mais histérico. Caiado disse que, se eleito, seu primeiro ato será assinar uma anistia “ampla, geral e irrestrita” para Jair Bolsonaro e para os envolvidos no 8 de Janeiro e na trama golpista. E foi ali que todo o resto perdeu hierarquia.

Porque esse tipo de escolha reorganiza o discurso inteiro. A partir dali, segurança pública vira cenário. Modernização econômica vira moldura. O papo sobre inovação, mercado, minerais críticos e gestão vira decoração de um gesto político muito mais profundo. Caiado poderia ter tentado vender ao país a ideia de que seria uma direita institucional, administrativamente séria, menos infantilizada e radicalizada do que o bolsonarismo e mais capaz de dialogar com setores distintos. Preferiu outra coisa. Preferiu deixar claro, logo na largada, que também ele considera obrigatório prestar continência à seita.

O problema não é apenas o conteúdo da anistia, embora ele por si só já seja grave o bastante. O problema é a ordem das prioridades. Um pré-candidato sobe ao palco com um país cambaleando em segurança, produtividade, educação, ambiente regulatório, credibilidade fiscal, crime organizado e paralisia institucional. E decide dizer que seu primeiro ato será perdoar politicamente a turma que ajudou a empurrar o Brasil para a beira do abismo. Não é só uma posição, é uma confissão de dependência.

Caiado tentou soar como o homem da ordem. Mas há uma ironia quase ofensiva nisso. Não existe ordem séria fundada em complacência com a desordem que convém ao próprio campo político. Não existe autoridade verdadeira quando o primeiro gesto é sinalizar submissão ao eleitorado mais radicalizado. Não existe grandeza em quem monta um discurso de responsabilidade para, na hora decisiva, pendurar nele a medalha da covardia eleitoral.

O mais cansativo nem é Caiado em si, mas o padrão. A direita brasileira continua demonstrando enorme dificuldade de oferecer uma alternativa que não precise beijar o anel do bolsonarismo para se sentir viável. Pode trocar o timbre, baixar o volume, passar melhor o terno, trocar o palavrão pelo eufemismo, o destempero pela retórica de gestor. No fim, o gesto inaugural continua sendo o mesmo: um aceno de fidelidade à radicalização, como se fosse impossível disputar o país sem antes pedir bênção a um de seus setores mais adoecidos.

Do outro lado, Lula confirmou Geraldo Alckmin outra vez como vice e acelerou a dança das cadeiras ministeriais exigida pela desincompatibilização. É o movimento clássico do incumbente: organizar a máquina, preservar alianças, acomodar o tabuleiro. Nada surpreendente, nada épico, nada novo.

E talvez seja justamente esse o retrato mais fiel da eleição que vai se desenhando. De um lado, a previsibilidade governista. Do outro, uma oposição que até quando tenta parecer madura acha necessário rastejar um pouco diante do delírio. No meio, o país vendo tudo isso com a expressão burocrática de quem já nem espera mais que alguém apareça para interromper o automatismo.