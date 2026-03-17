Aposentadoria no Brasil é prêmio para uns e roubo para outros

STF trocou a prisão da deputada Maria Gorete Pereira (MDB-CE) pelo uso de tornozeleira eletrônica, permitindo que ela siga comparecendo ao Congresso. Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Certas cenas são recorrentes demais no Brasil para ainda serem tratadas como exceção.

De um lado, um juiz comete irregularidades graves e é punido com aposentadoria compulsória – salário garantido até o fim da vida. Do outro, aposentados têm parte do benefício desviada sem autorização, centavo a centavo, por um esquema que mistura associações, servidores e articulação política.

É o mesmo país, só muda o lado do balcão.

A decisão de Flávio Dino de questionar a aposentadoria compulsória parte de um diagnóstico constrangedoramente óbvio: não dá mais para chamar de punição algo que continua pagando. Durante anos, o Judiciário criou para si um mecanismo de autocorreção que, na prática, mais protege do que responsabiliza.

Casos como o do juiz de Mangaratiba, Marcelo Borges Barbosa, deixam isso escancarado. Reintegração de policiais ligados à milícia, decisões fora da própria competência, investigações… e, no final, um magistrado condenado a aposentadoria com salário integral. Um erro que não termina em perda, mas em estabilidade. É difícil defender isso sem constrangimento.

Ao mesmo tempo, quase no mesmo dia, a Polícia Federal mostra outro Brasil. Aquele onde aposentadoria não é prêmio, é alvo.

A Operação Sem Desconto chegou na manhã de hoje a uma deputada federal. Tornozeleira no pé, dinheiro na mesa, planilha aberta. Um esquema que pode ter desviado bilhões de reais de benefícios do INSS. Dinheiro de quem trabalhou a vida inteira e depende daquele valor para fechar o mês.

Aqui, não tem eufemismo elegante. Não é “aposentadoria compulsória”. É desconto indevido, fraude, roubo.

Associações que deveriam proteger aposentados viram porta de entrada para o desvio. Servidores são cooptados. A máquina pública é usada como atalho. E, no topo, articulação política para garantir que o esquema funcione sem ruído.

No fim, a imagem que sobra é quase didática demais. De um lado, o Estado paga para afastar quem erra dentro dele. Do outro, o sistema é usado para tirar de quem não tem como reagir. O Brasil conseguiu produzir dois modelos de aposentadoria igualmente perversos: um que premia quem não deveria, outro que pune quem não fez nada.

A decisão de Dino tenta corrigir pelo menos uma dessas distorções. Acabar com o castigo remunerado, dar consequência real para desvios dentro do Judiciário. E, nesse ponto, há um acerto evidente.

Mas, como quase tudo por aqui, a arrumação vem com uma cláusula. Ao concentrar no Supremo o poder de julgar essas ações, a solução reforça justamente o problema que já está no centro do debate institucional: poder demais, controle de menos. O sistema tenta se corrigir, mas sem abrir mão de decidir sozinho como essa correção acontece.

No fim, o país que discute se juiz deve continuar recebendo depois de cometer crimes é o mesmo que precisa explicar por que aposentados estão sendo roubados em escala bilionária.

Num caso, o dinheiro sobra. No outro, desaparece.