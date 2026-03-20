A síndrome da estimação brasileira

Nenhuma democracia madura convive bem com esse tipo de devoção. Arianne Zandbergen / Divulgação

Tem alguma coisa profundamente infantil na maneira como nós organizamos a nossa vida pública aqui no Brasil. Uma necessidade quase biológica de escolher alguém, colocá-lo no colo e protegê-lo do mundo, ainda que ele seja o próprio problema do mundo.

Se pararmos para pensar, a história do Brasil pode ser lida como uma sucessão de estimações. No começo de tudo, tratamos os indígenas como criaturas exóticas, úteis enquanto servissem, descartáveis quando deixaram de servir. Depois, transformamos homens, mulheres e crianças negras em propriedade, reduzidos à condição mais brutal de objeto domesticado e violentado. A escravidão não foi só um sistema econômico, foi uma pedagogia moral que nos ensinou que alguns existem para serem tutelados, manipulados, subjugados; e outros para serem servidos.

Quando vieram os imigrantes, a lógica mudou de forma, mas não de essência. Eram desejados, mas enquadrados. Trabalhadores tolerados, desde que obedecessem à ideia de país que já estava pronta. A estimação sempre exige hierarquia porque quem estima também controla.

Nas últimas décadas, sofisticamos o método: inventamos o político de estimação. Não é necessariamente aquele que admiramos, mas aquele cuja identidade se confunde com a nossa. Criticá-lo passa a ser uma agressão pessoal. Admitir seu erro vira traição. O sujeito pode falhar, mentir, roubar, exagerar, desviar-se do que prometeu, nada importa. O dono não abandona o pet e o pet, por sua vez, aprende que pode tudo, porque será sempre intransigentemente defendido.

Isso produziu um fenômeno curioso: o debate público deixou de ser confronto de ideias para virar disputa de lealdades. A pergunta deixou de ser “o que é certo?” e passou a ser “de que lado você está?”. É uma regressão civilizatória, é pré-iluminista. A política, que deveria exigir maturidade, passou a recompensar o apego emocional.

E nos últimos anos o vírus sofreu uma mutação. Como se não bastasse ter políticos de estimação, surgiram os ministros de estimação. Juízes tratados como ídolos pop, blindados por torcidas organizadas, como se a função de julgar pudesse ser exercida sob aplauso permanente e como se a crítica institucional fosse crime de lesa-afeto.

Nenhuma democracia madura convive bem com esse tipo de devoção. Instituições não foram feitas para serem amadas, foram feitas para serem fiscalizadas. A estimação, quando entra na vida pública, corrói o senso de limite. E onde não há limite, não há República.

Talvez o nosso maior atraso não esteja na economia, nem na infraestrutura, nem na educação. Talvez esteja nessa incapacidade de lidar com autoridades como adultos. Enquanto precisarmos transformar líderes em bichinhos de estimação, continuaremos presos ao cercadinho da nossa própria irrelevância.